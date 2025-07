Temptation Island, retroscena choc: Nathaly Caldonazzo svela il destino dei concorrenti mandati in albergo"

L'attrice ed ex concorrente del docu-reality racconta cosa accade davvero lontano dalle telecamere. Alessio Loparco, spedito in albergo starebbe vivendo giorni di isolamento totale.

Il dietro le quinte dei programmi televisivi ha sempre suscitato grande curiosità tra gli spettatori, che possono vedere solo ciò che il montaggio finale decide di mandare in onda. Questo vale anche per Temptation Island, il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia e prodotto da Maria De Filippi.

Alessio e Sonia, la crisi in diretta e il falò mancato

A offrire uno sguardo inedito su ciò che accade lontano dalle telecamere è stata Nathaly Caldonazzo, che ha partecipato nel 2019 al programma insieme al suo ex fidanzato Andrea Ippoliti. In un video condiviso sui social, l'attrice ha voluto mandare un messaggio ad Alessio Loparco, attualmente protagonista dell'edizione in corso, insieme alla compagna Sonia Mattalia.

I due avvocati sono stati tra i protagonisti assoluti delle puntate andate in onda. Nel primo appuntamento è stata Sonia a chiedere il falò di confronto, dopo che Alessio aveva dichiarato di non essere sicuro dei suoi sentimenti e di averle chiesto di sposarlo solo per gratitudine. Lui, però, aveva rifiutato l'incontro. Nella seconda puntata, è stata Sonia a negare il confronto, lasciando il fidanzato da solo.

Sonia e Alessio

Morale della favola: Sonia è rimasta nel villaggio calabrese con le altre fidanzate, mentre Alessio è stato spedito in albergo. Un colpo inaspettato per lui, che aveva studiato a fondo il programma e aspettava quest'occasione da anni. Parlando con Filippo Bisciglia, dopo che Sonia non si era presentata al falò.

Loparco aveva commentato: "E ora che devo fare? Rispetto la sua decisione, è giusto così. Anzi, da una parte mi fa piacere, perché la riflessione è importante, e se è importante per lei, mi fa anche ben sperare per il futuro. E io dove aspetto?" Pronta la risposta del conduttore: "In albergo."

Alessio aveva quindi aggiunto: "A soffrire, giustamente. Ci tengo a dire una cosa. Io ho sbagliato, ho agito d'istinto, ma il motivo era solo questo. Non era una mancanza di rispetto nei confronti di nessuno, perché non mi appartiene." Ma cosa sta facendo adesso l'avvocato nell'albergo, da solo lontano dalle telecamere?

Le parole di Nathaly Caldonazzo: "in albergo si rischia di impazzire"

A raccontarlo è proprio l'attrice, che ha svelato alcuni dettagli inediti sul dopo falò. "Caro Alessio, tu non lo sai, ma quando ti chiudono dentro quella stanza, ci devi restare finché non finisce tutta Temptation Island. I giorni non passano mai", ha esordito Nathaly Caldonazzo nel video. "Sei rinchiuso là dentro, non ti fanno vedere nessuno, ti fanno uscire mezz'ora al giorno con una guardia e ti portano solo colazione, pranzo e cena".

E ancora: "non hai il cellulare, non hai televisore. Puoi rischiare di impazzire perché, oltre al dolore che ti porti dentro - la sofferenza, il trauma, il fatto di non sapere che lui (o lei) sta da qualche parte con la tentatrice - non sai più niente. Devi stare lì a soffrire." Un racconto crudo e realistico, che mostra quanto possa essere intensa - anche psicologicamente - l'esperienza vissuta dai partecipanti. Ora non resta che aspettare e scoprire se Sonia deciderà di rivedere Alessio... oppure no.