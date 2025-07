Temptation Island: Sonia lascia Alessio in attesa al falò, la vendetta è servita con la complicità di Filippo

Il viaggio nei sentimenti di Sonia Mattalia e Alessio Loparco a Temptation Island continua a tenere incollati i telespettatori, con colpi di scena degni di una soap sudamericana. Dopo le tensioni della prima puntata, che avevano portato alla richiesta di falò di confronto da parte di Sonia e al clamoroso rifiuto di Alessio di presentarsi, le carte in tavola si sono completamente rovesciate.

Ieri, giovedì 10 luglio, nel nuovo appuntamento con il reality delle tentazioni, la vendetta è stata un piatto servito freddo, con la complicità di Filippo Bisciglia, è stata Sonia a far assaporare ad Alessio la stessa attesa e frustrazione che lei aveva provato, lasciandolo seduto sul tronco del falò, in attesa di un confronto che non è mai arrivato.

Il ripensamento di Alessio: "ho sbagliato"

Dopo aver abbandonato il resort calabrese nella puntata precedente per aver negato il confronto a Sonia, Loparco ha spiegato le sue motivazioni per il dietrofront, desideroso di incontrare finalmente la sua compagna. "Sono venuto perché ero emotivamente scosso, preferivo avere un confronto a mente fredda", ha ammesso l'avvocato. "Chiedo scusa di non essermi presentato. Ho sofferto molto perché questa era per me un'opportunità importante ed è andata persa". Un mea culpa in piena regola, con Alessio che si è dichiarato pronto a guardare Sonia negli occhi per capire le sue ragioni.

Sonia Mattalia

La vendetta di Sonia

Una volta appresa la notizia della richiesta di Alessio, la sua compagna, che secondo alcune voci sarebbe incinta , non ha nascosto il suo fastidio. Le parole del fidanzato non l'hanno minimamente scalfita, anzi hanno riacceso la rabbia per il comportamento avuto in precedenza. "Lui non ha pensato minimamente a me, gli ho dato fastidio perché gli stavo rovinando i festeggiamenti", ha commentato Sonia, definendolo apertamente un egoista. "Non è cambiata la voglia di incontrarlo, ma stasera non me la sento, deve riflettere e aspettare".

E qui è entrata in gioco la vendetta, suggerita e incoraggiata dalle altre fidanzate del villaggio. Sonia ha chiesto a Filippo Bisciglia di non comunicare immediatamente ad Alessio la sua decisione. Il conduttore, mostrandosi d'accordo con la tattica, ha sentenziato: "Avete ragione, lo facciamo aspettare come hai aspettato tu".

Alessio al falò: l'attesa snervante e il verdetto finale

Tornato al falò, Filippo Bisciglia ha comunicato all'avvocato non solo che Sonia sarebbe rimasta nel villaggio su richiesta delle altre fidanzate, ma anche e soprattutto che la sua richiesta di confronto era stata respinta. "Non ha accettato il falò di confronto, quindi oggi non la vedrai", ha annunciato il conduttore.

La reazione di Alessio è stata, a sorpresa, contenuta: "Lo rispetto, la riflessione per me è importante, e se lo è anche per lui, questa cosa mi fa ben sperare per il futuro", ha commentato l'avvocato, che è stato invitato ad aspettare in albergo mentre Sonia resta nel villaggio delle fidanzate.