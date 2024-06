Temptation Island, Raul e Martina sono la quarta coppia: racconteranno un amore tossico? (Video)

Ecco la quarta coppia che parteciperà alla dodicesima edizione di Temptation Island. Oggi davanti alle telecamere di Witty Tv si sono presentati Raul e Martina raccontando i motivi per cui hanno deciso di iniziare il loro viaggio nei sentimenti, come Filippo Bisciglia chiama il percorso dei partecipanti al programma basato sul format olandese Blind Vertrouwe.

La presentazione di Raul e Martina

Dopo la finale di Amici 23 e l'ultima puntata di Uomini e donne, il popolo che segue le trasmissioni di Maria De Filippi ha cominciato il conto alla rovescia per il programma che caratterizza la stagione estiva di Mediaset. Un countdown che procede nonostante la data ufficiale in cui inizierl il docu-reality non è stata ancora annunciata dalla redazione.

La quarta coppia che parteciperà a Temptation Island, presentata oggi ufficialmente, è composta da due ragazzi romani che si conoscono da tempo. La loro storia è stata un tira e molla, e dieci mesi fa sono tornati insieme dopo essersi lasciati. La ragazza ha deciso di partecipare al programma e si è presentata così: "Sono Martina ho 26 anni e vengo da Roma, sono fidanzata con Raul da 10 mesi. Scrivo io a Temptation Island perché Raul per me è geloso e possessivo, tant'è vero che già due anni fa ci siamo lasciati per questo motivo. Mi chiede di andare a convivere, ma io tentenno e non riesco a dare una risposta perché per me questa gelosia può condizionare la mia libertà".

Leggermente diverso, si fa per dire, il punto di vista di Raul: "Il nostro problema è che la gelosia, non è in realtà per me così grave, non mi ritengo neanche una persona possessiva. Sono semplicemente tanto innamorato e sicuramente ho voglia di passare più tempo possibile con lei e la convivenza ci aiuti invece". Lui, secondo quanto dichiarato da loro, è possessivo ma nasconde questo suo atteggiamento dietro il 'troppo amore', una premessa che sembra l'inizio di una delle tante storie tossiche che sentiamo raccontare in televisione. Aspettiamo quello che ci mostreranno nel programma per giudicare.

In precedenza sono state presentate altre tre coppie. Siria e Matteo partecipano al programma perché lei ha bisogno di capire se i suoi cambiamenti, ha perso 85 chili, incidono sulla loro relazione. Jenny e Tony sono la seconda coppia, su cui si addensano le nubi di alcune segnalazioni. La terza, Christian e Ludovica, arriva a Temptation Island con alle spalle una storia di corna: lei lo ha tradito due volte con la stessa persona.