Temptation Island: segnalazioni su una coppia, lei avrebbe partecipato ad un programma di Maria De Filippi

Iniziano i primi problemi per il docu-reality di Canale 5, a causa delle indiscrezioni sulle coppie che sono state presentate dalla produzione nelle ultime ore, in particolare su una di esse.

Il conto alla rovescia per l'inizio di Temptation Island è iniziato. Nelle ultime ore sono state presentate le prime due coppie: Siria e Matteo, e Jenny e Tony. Su quest'ultima coppia, in particolare, sono arrivate delle segnalazioni, a volte contrastanti, che in parte smentiscono il racconto fatto dai due protagonisti. Inoltre, sembra che la ragazza non sia alla sua prima esperienza televisiva.

Gossip e rumor intorno a Jenny e Tony di Temptation Island

Il viaggio dei sentimenti delle coppie che parteciperanno al docu-reality sta per cominciare, ma la data non è stata ancora ufficializzata. Lorenzo Pugnaloni, sulla sua pagina Instagram, ha scritto che in queste ore cominceranno le registrazioni. La messa in onda è prevista per il 20 e il 27 giugno, confermando così che il programma si sposterà dal lunedì al giovedì.

La prima coppia a essere presentata è stata quella composta da Siria e Matteo. Il giorno dopo è toccato a Jenny e Tony. Questi ultimi stanno insieme da cinque anni, e lei ha scritto alla redazione perché il fidanzato non le permette di vivere la sua vita, mentre lui è sempre circondato da tantissime donne per via del suo lavoro di DJ.

Su di loro si è concentrata l'attenzione del web. All'esperta di gossip Deianira Marzano sono arrivate diverse segnalazioni. Secondo alcune di queste, Tony continua a provarci con altre ragazze, che in genere contatta su Instagram. Il lupo non avrebbe perso il vizio, perché la stessa Jenny, durante la presentazione, ha detto: "Un giorno mi contatta una ragazza e mi inizia a mandare le foto delle loro conversazioni; lui le aveva scritto 'Che bel culetto'".

Un'altra indiscrezione è arrivata a Amedeo Venza, che l'ha riportata nelle storie sulla sua pagina Instagram. Secondo una fonte che ha mantenuto l'anonimato, i due lo scorso anno si sarebbero lasciati prendendosi la classica pausa di riflessione: in quest'occasione lei era andata da sola in vacanza nella casa al mare dei genitori.

Tra i rumor da verificare, il più gustoso coinvolge un altro programma di Maria De Filippi. Secondo una follower della Marzano, Jenny sarebbe scesa sul parterre di Uomini e Donne come corteggiatrice, ma la sua presenza nel dating show avrebbe avuto vita breve: il tronista l'ha subito scartata. I due promettono scintille, circondati dalla bellezza dell'Is Morus Relais e dal fascino dei tentatori e delle tentatrici.