Temptation Island, Christian e Ludovica sono la terza coppia: Ecco la loro presentazione

Continuiamo a conoscere i fidanzati che hanno deciso di partecipare al docu-reality condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5: la data di inizio del programma non è stata ancora ufficializzata.

Siamo giunti alla terza delle quattro coppie che tra poche settimane animeranno i giovedì sera di Canale 5 con la dodicesima edizione di Temptation Island. Oggi è il turno di Christian e Ludovica, la loro presentazione ufficiale, avvenuta davanti alle telecamere di Witty TV, ha rivelato le motivazioni che li hanno spinti a partecipare al programma e mettere alla prova la loro relazione.

La presentazione di Christian e Ludovica

In attesa che Canale 5 comunichi la data ufficiale di inizio del viaggio dei sentimenti degli otto protagonisti della nuova edizione del docu-reality, oggi facciamo la conoscenza di una nuova coppia. Questa volta, a scrivere alla redazione è stato lui, desideroso di capire se lei lo ami ancora, nonostante lo abbia tradito per ben due volte con la stessa persona. Vedremo se il detto "non c'è due senza tre" si applicherà anche al loro caso.

"Ciao sono Christian, ho 34 anni, vengo da Vasto e sono fidanzato con Ludovica da un anno e dieci mesi" ha esordito il ragazzo "Scrivo io a Temptation Island perché Ludovica mi ha lasciato due volte dicendomi che era un po' confusa riguardo i sentimenti che provava verso di me. Invece poi ho scoperto che mi ha tradito due volte con la stessa persona. Se l'ho perdonata è perché sono innamorato di lei e vorrei capire se anche per lei è la stessa cosa".

Christian e Ludovica sono la terza coppia del programma

In precedenza, erano stati presentati Siria e Matteo e Jenny e Tony. Nel primo caso la ragazza vuole capire se dopo i cambiamenti estetici, ha perso 85 chili, e caratteriali, lui sia ancora innamorato. Jenny, invece, ha saputo che il suo fidanzato si scambia messaggi con altre ragazze conosciute su Instagram. Sulla seconda coppia sono arrivate già delle segnalazioni.