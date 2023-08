Temptation Island, Raffaella Mennoia: ecco chi non prenderebbe nel cast e chi condurrà l'edizione invernale

Raffaella Mennoia, figura di spicco non solo come autrice di Uomini e Donne ma anche come curatrice di Temptation Island, ha commentato il ritorno trionfante del docureality dopo un anno di attesa. Il programma ha sbaragliato ancora una volta la concorrenza. In un'intervista a Chi, Mennoia ha offerto uno sguardo approfondito sull'ultima edizione del programma, spiegando come sono state scelte le coppie. Con franchezza, ha rivelato chi non considererebbe per futuri casting, regalando alcune anticipazione sulla versione invernale del programma.

Il segreto di Temptation Island raccontato da Raffaella Mennoia

Raffaella Mennoia ha spiegato cosa, secondo lei, piace al pubblico che ogni estate si appassiona alle storie dei concorrenti di Temptation Island. "Fermo restando che in alcune situazioni se delle persone che vengono da noi, alla fine, non tornano a casa assieme, credo sia un gran bene, ecco, che cosa pensa la gente a casa... Non credo che abbia un unico pensiero, credo che dipenda dalla coppia, se il fidanzato è poco attento, ben venga che lo lasci, se invece il pubblico vede due ragazzi che stanno insieme, anche se lui è un po' leggero o lei è un po' leggera, però, c'è sentimento, allora si tifa per loro. È quasi come leggere tanti romanzi assieme".

Come avviene il casting del reality

Sono centinaia le coppie che scrivono a Temptation Island, il primo provino viene fatto dagli autori del programma. La seconda selezione è opera della stessa Raffaella Mennoia, esperienza e istinto sono alla base delle sue scelte: "C'è un vero e proprio puzzle da comporre, devi trovare tutti i pezzettini (compreso il pezzetto che manca sempre). Devi pensarli separati, queste coppie insieme non stanno mai, se non nel falò di confronto, allora devi unire le informazioni che devono essere compatibili".

"Certo, ho dei preferiti e spesso prendo anche delle toppe - ha continuato - È come la vita, è tutta una questione di incastri, non c'è un rapporto più o meno zoppicante che ti fa distrarre, c'è il momento in cui ti distrai perché quello è il momento giusto per distrarti"

Temptation Island 2023: Le prime parole di Perla Vatiero dopo la conclusione del programma

Raffaela Mennoia ha spiegato che nel cast di Temptation Island, non vedremo mai traditori seriali, sono quelli che la curatrice del programma non accetterà mai nel suo programma "quelli non li prendiamo mai. Sono noiosi, il finale è scontato", ha affermato.

A proposito di traditori, riferendosi a Giuseppe Ferrara, il fidanzato di Gabriela Chieffo, che aveva dato il numero di telefono della sua ragazza ad una donna conosciuta su una chat di incontri, Raffaela ha detto: "Fa un po' sorridere, no? Pensi che colpo gli è preso quando si è reso conto dell'errore". I due, dopo la crisi avuta all'interno del programma, hanno deciso di uscire insieme e sono ancora fidanzati.

C'è una possibilità (su un milione, ma c'è) di realizzare i due desideri più desiderati in un colpo solo: trovare il successo e trovare l'amore" e questo, secondo la Mennoia, è il motivo per cui centinaia di coppie vogliono mettere in gioco il loro rapporto a Temptation Island.

Temptation Island Winter Edition

Quest'anno Temptation Island raddoppia, oltre alla classica edizione estiva, ci sarà una winter edition. Non è ancora stato decisa la data e se la location sarà un esotico resort o una baita immersa nella neve. "Non se ne è ancora parlato come produzione interna, ma noi il 20 agosto saremo in ufficio...Che ben venga, una versione invernale non è stata fatta da nessuna parte del mondo", ha chiarito Raffaela Mennoia.

Al giornalista che le ha chiesto "Isola esotica o cioccolata calda?", ha replicato "cioccolata calda", lasciando sottintendere una location invernale, anche se la scelta resta ancora un punto interrogativo. Alla conduzione potrebbe esserci ancora Filippo Bisciglia: "A me piace, è empatico. Vedremo", ha spiegato.

Temptation Island, a differenza di altre edizioni che si svolgono all'estero è meno esplicita, non ci sono neanche le telecamere nelle camere da letto: "Serve la verità. La verità è la cosa più interessante che ci sia - ha concluso Raffaela Mennoia - questa è la prima delle due grandi lezioni di Maria De Filippi. La seconda è che non si parte dalle proprie idee e dalle proprie aspettative, conta ascoltare, l'ascolto è fondamentale, ascoltare e lasciare parlare il reale".