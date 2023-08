Temptation Island 2023 un mese dopo: ecco come è finita per le sette coppie

Temptation Island 2023 è terminato, ieri il viaggio dei sentimenti delle sette coppie che si sono messe in gioco in quest'edizione si è concluso. Come di consuetudine, il docureality ci ha raccontato le strade che hanno preso i concorrenti un mese dopo la fine del programma. Anche quest'anno la partecipazione al reality ha sancito la fine di alcune storie d'amore, mentre altre ne sono uscite rafforzate.

Le coppie di Temptation Island 2023 un mese dopo la fine delle registrazioni

Perla Vatiero e Mirko Brunetti

Perla e Mirko si erano lasciati durante il falò di confronto, uscendo dal programma con i rispettivi tentatori: Igor Zeetti e Greta Rossetti. Ieri i due sono arrivati da Filippo Bisciglia separati, confermando la scelta fatta qualche settimana fa. Mirko continua a frequentare Greta, ha conosciuto anche la sua famiglia. I due si sono addirittura fatti un tatuaggio di coppia con la frase "I tuoi occhi, la mia cura". Perla, da parte sua, ha visto qualche volta Igor e ha detto che si sentono regolarmente.

Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara

La coppia più spumeggiante del reality si era lasciata durante il primo falò di confronto per poi rimettersi insieme. Gabriela ha detto di essere più sicura di se stessa, anche se poi ha ammesso che, quando Giuseppe le ha detto che andava in pizzeria con gli amici, ha chiamato fingendosi di essere la madre. I due stanno ancora insieme.

Manuel Marascio e Isabella Recalcati

Manuel ed Isabella sono ancora una coppia, nonostante gli alti e bassi che hanno avuto durante Temptation Island. "Ci sono ancora cose su cui dobbiamo lavorare, ma ci amiamo, quindi ogni giorno andiamo avanti per questo", ha detto la ragazza. La coppia, forse la migliore di tutto il reality, ha confermato che tra loro esiste un sentimento forte che useranno come base per costruire qualcosa.

Manuel Ferrara e Francesca Sorrentino

Francesca aveva scritto a Temptation Island perchè Manuel l'aveva lasciata ben cinque volte, nel corso del docureality si sono lasciati per la sesta volta, quella definitiva. Manuel e Francesca non sono più una coppia. La ragazza ha rivelato di essere stata sotto choc per alcune settimane. I due si sono anche rivisti, per mettere alcune cose in chiaro, ma hanno confermato la loro scelta, ad oggi non sono una coppia. Manuel ne ha approfittato per chiedere scusa all'ex fidanzata per il suo comportamento.

Alessia Bottiglia e Davide Rosati

Alessia aveva tradito Davide e sperava che l'esperienza a Temptation Island servisse a mettersi alle spalle questo ricordo. In realtà, durante il docureality, lei ha flirtato con un tentatore. I due sono usciti insieme dal programma ma, subito dopo Davide ha chiesto la classica pausa di riflessione. Oggi non convivono più, lei è tornata a casa dei genitori, ma sostengono di essere ancora fidanzati.

Daniele De Bosis e Vittoria Egidi

Nell'ultima puntata di Temptation Island Vittoria e Daniele si erano lasciati, Daniele aveva visto i video della sua fidanzata con Edoardo e aveva deciso di uscire da solo dopo il falò di confronto. Un mese dopo la rabbia e la delusione di De Bosis restano. Vittoria invece, che voleva avere un figlio dal suo fidanzato, spera che lui la perdoni. A Filippo, Vittoria ha detto di essere ancora innamorata di Daniele "L'amore non passa in un mese".

Alessia Ligiotti e Federico

Alessia e Federico sono stata l'ultima coppia a lasciarsi dopo il falò di confronto del 31 luglio. Un mese dopo i due sono ancora separati e non si sono mai visti. Federico ha rifiutato un confronto, cosa che ha deluso la Ligiotti anche perchè, dopo tre anni, avrebbe preferito un finale migliore, più maturo. Alessia ha ritrovato la sua serenità. "Non rimpiango la decisione che abbiamo preso", ha detto Federico a Filippo.