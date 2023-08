Temptation Island 2023: Le prime parole di Perla Vatiero dopo la conclusione del programma

Temptation Island 2023 ha chiuso ieri sera, riportando il programma prodotto da Maria de Filippi al dominio degli ascolti estivi, dopo una stagione di pausa. Una delle coppie che ha suscitato più emozioni tra gli spettatori è stata quella composta da Perla Vatiero e Mirko Brunetti. I due hanno preso strade diverse: Mirko ha seguito la tentatrice Greta, mentre Perla sta frequentando il tentatore Igor. La loro vicenda ha catturato l'attenzione e l'interesse del pubblico durante l'intera stagione.

Subito dopo la fine del programma, Perla ha condiviso una storia su Instagram in cui ha dedicato le sue prime parole proprio all'avventura nel docureality che ha segnato la fine della sua relazione con Mirko, una storia che durava da cinque anni. Perla ha raccontato emozionata le tre settimane che hanno completamente cambiato la sua vita, aprendo nuovi orizzonti e nuove opportunità di autorealizzazione. "Non mi sembra ancora vero come in questi giorni la mia vita sia cambiata totalmente. Ventuno giorni di sensazioni contrastanti, dolori, delusioni, gioie e nuove emozioni. Mi sembra ancora un sogno. Molte cose sono surreali. Sono arrivata lì come una ragazzina che credeva follemente nell'amore. E nel costruirsi una famiglia con la persona che aveva accanto".

Un amore, quello tra Perla e Mirko, che probabilmente era già finito prima che si accendessero i riflettori di Temptation Island. Il programma, che prevede la presenza di tentatori retribuiti per mettere alla prova le coppie e creare tensioni, sembra avere avuto un impatto devastante sulla loro relazione. È importante ricordare che la dinamica del reality può amplificare i problemi esistenti all'interno di una coppia, come è successo in questo caso.

A scrivere al programma era stata proprio Perla: "Sono Perla, ho 25 anni e sono fidanzata con Mirko da 5 anni. Ho scritto al programma perché, per amore di Mirko, mi sono trasferita da Salerno a Rieti, la sua città - aveva detto la ragazza durante la presentazione - Nonostante i sacrifici che ho fatto, rinunciando alla mia famiglia, al lavoro e alle amiche, ad oggi non mi sento felice. Da circa due anni, Mirko è diventato apatico e non offre più stimoli alla nostra relazione".

Nella storia pubblicata su Instagram Perla ha spiegato cosa le ha insegnato Temptation Island: "Sono profondamente grata per questa esperienza. Perché mi ha permesso di aprire gli occhi e mi ha mostrato una realtà che io ignoravo. Nonostante ciò non rinnego nulla del mio passato. O dei sentimenti che ho provato, dei sacrifici che ho fatto. Perché hanno contribuito a rendermi la DONNA che sono oggi e di cui vado fiera."

Dopo il programma, anche Mirko e Greta hanno immediatamente sbloccato i loro profili social e hanno condiviso le prime foto insieme come coppia. Durante l'ultima puntata di Temptation Island, Mirko aveva rivelato di aver già incontrato la famiglia di lei e ora su Instagram chiama affettuosamente "suocera" la madre di Greta. Come segno del loro legame, hanno fatto anche un tatuaggio di coppia con la frase "I tuoi occhi, la mia cura", in omaggio al loro amore reciproco.