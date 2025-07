Temptation Island: quanto guadagnano tentatori e tentatrici? Le cifre non sono uguali per tutti

Con l'estate arriva puntuale anche Temptation Island, il reality di Canale 5 che mette alla prova le coppie e accende le fantasie del pubblico. Ma oltre a falò e tradimenti, c'è una domanda che incuriosisce tutti: quanto guadagnano i tentatori e le tentatrici?

Quanto guadagnano i tentatori e le tentatrici di Temptation Island

Alessio e Sonia a Temptation Island 2025

Secondo quanto riportato da TVBlog e ripreso da Blogtivvu, il cachet per i single del programma oscillerebbe dai 500 ai 1.000 euro a settimana. Una cifra che può cambiare in base alla popolarità del tentatore, alla sua centralità nelle dinamiche narrative e alla permanenza nel villaggio. In pratica: più sei protagonista, più guadagni.

La partecipazione non è quindi gratuita, anche se le cifre sono più contenute rispetto a reality come il Grande Fratello o L'isola dei famosi. Il compenso cresce se il tentatore riesce a instaurare un rapporto significativo con uno dei partner, diventando un elemento chiave dello show.

I cachet sono ufficiali? Non proprio

Va detto che, al momento, nessun ex tentatore o tentatrice ha confermato pubblicamente queste cifre. Si tratta quindi di pure e semplici indiscrezioni, plausibili ma non ufficiali. L'alone di mistero intorno ai guadagni contribuisce però ad aumentare il fascino dei "tentatori professionisti" e la curiosità per i retroscena dei reality più seguiti.

Tentatori protagonisti sui social: i più conosciuti

Tra i volti più discussi di questa edizione c'è già Flavio Ubirti, calciatore e modello che ha legato con Denise, impegnata con Marco da un anno e mezzo. Ubirti, come altri single in gioco, sta già conquistando anche i social, diventando uno dei protagonisti più chiacchierati.

Altri nomi noti? Diego De Fazio (già cavaliere di Uomini e Donne), Emanuele Fiori (ex Grande Fratello), Gabriel Merolla e Francesco Farina (ex corteggiatori). Una squadra di volti già noti che conferma quanto Temptation Island sia diventato anche un trampolino per influencer e personaggi da reality.

In attesa di nuove rivelazioni (e magari qualche confessione sui social), l'unica certezza è che il reality di punta dell'estate Mediaset continua a macinare ascolti e a far parlare di sé. E se il pubblico ama sbirciare tra i sentimenti altrui, non disdegna nemmeno di farsi i conti in tasca ai protagonisti.