Ascolti TV giovedì 3 luglio, Temptation Island contro Don Matteo e Money Road: ecco chi ha vinto

Nella serata di ieri, giovedì 3 luglio 2025, il re dell'estate è tornato e lo ha fatto in grande stile: Temptation Island ha conquistato ben 3.452.000 spettatori pari al 27.8% di share, segnando il record storico per il programma. La prima puntata della nuova edizione è stata un trionfo assoluto, tra lacrime, falò infuocati e tentatori in piena forma. Il reality condotto da Filippo Bisciglia non ha quindi deluso le aspettative, anzi, le ha superate. E gli altri programmi TV come sono andati?

Temptation Island al top: numeri da capogiro per Canale 5

Temptation Island

Il debutto della nuova stagione di Temptation Island ha fatto il pieno di pubblico, doppiando tutti gli altri programmi in onda e regalando a Canale 5 una serata da incorniciare. Anche il segmento "Buonanotte", andato in onda a seguire, ha mantenuto altissima l'attenzione con 1.447.000 spettatori e il 26.2% di share. Un vero e proprio evento mediatico per l'estate della rete Mediaset.

Don Matteo resiste alle tentazioni: buon risultato per la fiction Rai

Terence Hill in Don Matteo

Nonostante la concorrenza spietata, Don Matteo 13 in replica su Rai 1 ha raccolto 1.942.000 spettatori con un dignitosissimo 13.9%. Il prete-detective più amato d'Italia - o meglio il suo successore, Raoul Bova - continua a essere un porto sicuro per il pubblico della rete ammiraglia, in attesa delle nuove puntate già annunciate per il 2026.

Money Road chiude male: solo il 2.5% per l'ultima puntata

Male invece per Money Road su Tv8, che ha salutato il pubblico con appena 371.000 spettatori e un misero 2.5% di share. Il format non ha mai decollato davvero e la chiusura di stagione conferma il trend discendente, anche se nella puntata finale non sono mancati i colpi di scena.

Il Palio di Siena sorprende su La7: la corsa vola al 9.4%

Curiosa sorpresa su La7, dove Il Palio di Siena ha catturato l'attenzione di 1.215.000 spettatori con un sorprendente 9.4% nella fascia clou della corsa. Un risultato notevole per un evento di nicchia che dimostra ancora una volta il suo fascino popolare.

L'estate in TV è accesa sul fronte ascolti

Il ritorno di Temptation Island ha incendiato gli ascolti con un record storico, ma Don Matteo dimostra che anche le repliche, se ben scelte, possono dire la loro. Ora l'estate entra nel vivo: riuscirà qualcuno a strappare lo scettro al reality più bollente della TV?