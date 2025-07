Temptation Island, quanto guadagnano davvero le coppie? Svelate le cifre

Un'indiscrezione fa chiarezza: i fidanzati non ricevono un vero cachet, ma solo un rimborso spese. Ecco quanto guadagnano davvero le coppie che si mettono in gioco nel docu-reality di Canale 5.

Temptation Island è ormai un appuntamento fisso dell'estate italiana: l'unico reality in grado di resistere all'usura del tempo, con ascolti da capogiro che fanno impallidire i programmi di genere andati in onda durante l'inverno, dal Grande Fratello al poco fortunato The Couple. A rendere vive le dinamiche del format sono le coppie che decidono di mettersi in gioco: il loro viaggio nei sentimenti non solo testa i legami amorosi, ma garantisce anche un piccolo guadagno.

Cachet delle coppie: solo un rimborso spese

Secondo quanto riportato da Dagospia, i fidanzati e le fidanzate che partecipano al programma condotto da Filippo Bisciglia non percepirebbero un vero e proprio cachet, bensì un semplice rimborso spese, che si aggira tra i 1.500 e i 2.000 euro a testa. Una cifra che serve a coprire il periodo di permanenza nel villaggio, senza configurarsi come un vero compenso.

Un dettaglio da non trascurare è che, spesso, i protagonisti di Temptation Island non si limitano alla loro esperienza estiva: molti di loro entrano successivamente nel circuito televisivo di Mediaset, partecipando a programmi come Uomini e Donne - basti pensare a Martina De Ioannon, tronista dell'ultima edizione del dating show - oppure al Grande Fratello, come accaduto di recente a Federica Petagna e Alfonso D'Apice, dove le prospettive economiche diventano decisamente più allettanti.

Filippo Bisciglia

Tentatori e tentatrici: compenso settimanale

Diverso il discorso per i single e le single, figure centrali all'interno del gioco delle tentazioni. Stando a quanto svelato, il loro compenso sarebbe di 500-1.000 euro a settimana, a seconda della notorietà. Chi ha già un seguito sui social o proviene da altri programmi televisivi può ambire a un cachet più alto. Considerando la durata media delle riprese, il compenso finale può diventare una cifra interessante per qualche settimana di lavoro, e di visibilità, passate nei magnifici resort che fanno da location al programma di Canale 5.

Le anticipazione di Temptation Island

Domani sera andrà in onda un nuovo capitolo del docu-reality. Dagospia ha anticipato che nelle prossime puntate assisteremo a un tradimento clamoroso. "Nel doppio appuntamento di mercoledì e giovedì con Temptation Island - si legge sul portale - siamo in grado di rivelarvi che il tanto atteso tradimento avverrà nel villaggio dei fidanzati. A non riuscire a tenere a bada ormoni e lingua sarà il terrapiattista Simone, personal trainer di 28 anni, che vivrà un incontro ravvicinato del terzo tipo con una tentatrice."