Temptation Island, passione proibita nel villaggio dei fidanzati: è già tradimento

Questa settimana Temptation Island accende il fuoco delle emozioni e... delle corna! Il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia da domani raddoppia l'appuntamento: andrà in onda anche mercoledì, oltre al consueto appuntamento del giovedì in prima serata. Ma non è solo la programmazione a infiammarsi: secondo quanto anticipato da Dagospia, tra falò e tentazioni, è in arrivo il primo, attesissimo tradimento.

Temptation Island: il primo tradimento della nuova edizione

"Appassionati di corna, tenetevi forte! Arrivano turbolenze fortissime nel doppio appuntamento di mercoledì e giovedì di Temptation Island - si legge su Dagospia - Noi siamo in grado di rivelarvi che il tanto anelato tradimento arriva nel villaggio dei fidanzati. A non tenere a bada ormoni e lingua sarà il terrapiattista Simone, il personal trainer di 28 anni che avrà un incontro ravvicinato del terzo tipo con una tentatrice."

Un retroscena succoso che conferma quanto i sospetti di Sonia, la fidanzata di Simone Margagliotti, fossero tutt'altro che infondati. Il ragazzo aveva già confessato di averla tradita prima di entrare nel programma, lasciando la fidanzata stordita, ma decisa a rimanere per vedere dove lui si sarebbe spinto. Ora, purtroppo per lei, la risposta è arrivata - e con immagini che non lasciano spazio a dubbi.

Simone e Sonia

Dalle teorie terrapiattiste all'infedeltà: il percorso di Simone

Ma il colpo di scena è doppio: Simone non ha ceduto alla tentatrice Eva, con cui aveva instaurato un feeling iniziale, ma si è avvicinato fisicamente e 'mentalmente' a una nuova single. Nelle prime puntate, Simone si era già fatto notare per le sue teorie al limite del surreale, tra cui la convinzione che la Terra sia piatta e che i dinosauri non si siano mai estinti, anche se non ha mai detto dove vivrebbero.

Ma è la sua filosofia sulle relazioni a far discutere ancora di più: "Nella vita nessuna donna mi ha mai rifiutato. Ne ho avute tante, tante, tante... Ho fatto cose che non volevo fare, ma che sentivo di fare. Ho avuto tante fantasie che sono diventate realtà. Ho concretizzato un pensiero che avevo su un'altra persona."

Una dichiarazione che ha ferito profondamente Sonia, che nel capanno non ha potuto trattenere la delusione: "Ma allora perché sta con me? Praticamente ha ammesso di avermi tradita prima del programma." Ora che l'infedeltà è realtà anche nel villaggio, resta da capire come reagirà Sonia davanti alle immagini. Rimarrà per un confronto infuocato o deciderà di chiudere tutto subito?