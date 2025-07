Uomini e Donne, il nuovo tronista potrebbe arrivare direttamente da Temptation Island: ecco chi è

È bastata una puntata di Temptation Island per trasformarlo nel nome più caldo dell'estate: Flavio Ubirti, classe '97, sguardo profondo e fisico scolpito, è diventato l'oggetto del desiderio delle fidanzate del programma e di migliaia di utenti social. Su X è già una piccola celebrità, su Instagram vola verso i 70mila follower, e ora si vocifera di un futuro tutto televisivo: sarà lui il nuovo tronista di Uomini e Donne?

Trono in vista? Flavio Ubirti al centro del gossip televisivo

Gemma Galgani

A lanciare lo scoop è Nuovo Tv, che ha dedicato una copertina al bello di Temptation Island alimentando le speranze dei fan. Pare infatti che Maria De Filippi stia valutando seriamente il suo nome per la prossima stagione del dating show. Un insider ha svelato che il fascino di Ubirti non è passato inosservato nemmeno a Gemma Galgani, storica protagonista del Trono Over, che avrebbe espresso apprezzamenti più che entusiasti.

Ma attenzione, per approdare sul trono di Uomini e Donne c'è una condizione non da poco. Come riportato anche da Il Messaggero, Ubirti dovrà concludere la sua esperienza a Temptation Island da single. Se tra lui e la "tentata" Maria Concetta non scatterà nulla di serio, le porte di Canale 5 potrebbero aprirsi per davvero. Una sfida impossibile?

Chi è il nuovo possibile tronista di Uomini e Donne

Dietro l'immagine da modello di Flavio Ubirti si nasconde un ragazzo riservato e legato alle sue radici. Secondo quanto emerso da alcune testimonianze, il tentatore e possibile nuovo tronista è un calciatore professionista, mentre la carriera da modello sarebbe nata quasi per caso. Chi lo conosce lo descrive come una persona tranquilla, che vive in campagna, non ama i riflettori e ha mantenuto un atteggiamento umile nonostante il successo improvviso.

Insomma, bello sì, ma anche con i piedi per terra: un mix che fa impazzire il pubblico e fa ben sperare per il futuro televisivo del ragazzo. Se le voci saranno confermate, da settembre potremmo vederlo impegnato a cercare l'amore in prima serata.