Temptation Island non si ferma più: Mediaset prepara il colpo da tre serate a settimana?

Il reality con Filippo Bisciglia registra ascolti da capogiro. L'azienda valuta di accorciare la durata degli episodi per introdurre un appuntamento in più tra martedì e venerdì.

Il successo di Temptation Island sembra non conoscere battute d'arresto. Anche quest'anno, il programma condotto da Filippo Bisciglia sta conquistando numeri record, dimostrandosi ancora una volta un punto fermo del palinsesto estivo di Canale 5. Gli ottimi risultati hanno spinto Mediaset a intensificare la programmazione e a valutare un'importante novità: l'introduzione di un terzo appuntamento settimanale.

Terza puntata di Temptation Island in arrivo? Le ipotesi sul tavolo

Tradizionalmente trasmesso con un solo episodio settimanale, il reality ha già raddoppiato la sua presenza in palinsesto in questa stagione, con due serate dedicate ogni settimana. Ma il boom di ascolti ha aperto le porte a un'ulteriore estensione: secondo quanto riportato da Davide Maggio, si sta valutando l'ipotesi di ridurre la durata delle singole puntate per inserire un terzo appuntamento. L'obiettivo? Tenere sempre alta l'attenzione del pubblico e valorizzare i molti contenuti già registrati, compresi quelli pensati per lo spin-off Temptation Island... e poi.

Durata ridotta e tensione costante: il nuovo format del docu-reality

Al momento non c'è una conferma ufficiale, ma si ipotizzano diverse combinazioni: le tre puntate settimanali potrebbero essere trasmesse tra martedì e venerdì, probabilmente in sequenza. Una cosa però sembra certa: tutte le puntate termineranno entro mezzanotte, seguendo la nuova linea editoriale di Maria De Filippi già prevista anche per i prossimi cicli di Tú sí que vales e Amici. Una scelta che punta a rendere il racconto più agile e coinvolgente, senza perdere intensità.

Rebecca al capanno

Gli ascolti parlano chiaro: l'ultima puntata ha sfiorato i tre milioni e mezzo di spettatori, con uno share del 28,4%. Risultati che confermano la solidità del format e la fedeltà di un pubblico che continua a premiare le dinamiche emotive raccontate nel programma.

Anticipazioni scottanti per la puntata del 24 luglio

Grande attesa per l'episodio di stasera giovedì 24 luglio 2025, che si preannuncia ricco di colpi di scena. Al centro dell'attenzione ci sarà la coppia formata da Simone Margagliotti e Sonia Barrile. Nella puntata di mercoledì, dopo aver visto un filmato che mostra Simone in bagno con la single Rebecca - con tanto di bacio - Sonia, sconvolta e furiosa, ha richiesto il falò di confronto immediato. Il faccia a faccia, pronto a regalare momenti di forte tensione, sarà trasmesso proprio stasera in prima serata su Canale 5.