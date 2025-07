Temptation Island, Sarah fa la snob ma Valerio ribatte: “Senza di me non sa fare nemmeno un uovo sodo”

Nuovo round nel gioco al massacro delle coppie di Temptation Island. Stavolta al centro del palcoscenico troviamo Sarah Esposito, agguerrita come non mai, e Valerio Ciaffaroni, deciso a smettere i panni del fidanzato modello per concedersi un po' di leggerezza. La sua partner in crime si chiama Ary, single dai modi gentili e dallo sguardo diretto, che sembra colpire Valerio quanto basta per far scattare la scintilla... o almeno, una certa simpatia.

Sarah e Valerio ai ferri corti a Temptation Island

Dopo giornate trascorse tra dubbi e incomprensioni, Valerio sembra trovare in Ary un po' di quella leggerezza che gli mancava. Chiacchiere rilassate, risate complici e perfino una passione condivisa per la Lazio.

Un dettaglio che non sfugge alla redazione, che recapita il video a Sarah. La sua reazione? Glaciale: "Non c'è paragone tra me e lei. La bellezza non mi manca". Il tono è tagliente, quasi sprezzante. E non è finita: "Non doveva darle un dieci. Deve essere realista".

Intanto Valerio, parlando del suo ruolo di compagno, non risparmia frecciatine: "L'altro le porta l'acqua. Non dice che le cucino tutti i giorni, che se non ci sono io muore di fame perché non sa fare nemmeno un uovo sodo da sola". Parole che fanno sorridere gli altri fidanzati, ma che danno la misura del nervosismo che serpeggia tra i due.

Falò di confronto: nessuna sorpresa ma un po' di delusione

Sarah e Valerio

Arriva il momento del falò. Sarah siede impettita ma con lo sguardo acceso di chi ha bisogno di risposte. Prima ancora di sapere se ci saranno video, ammette con sincerità (o forse mette le mani avanti): "Le attenzioni le ho cercate altrove. Non mi vergogno di dirlo, perché mi hanno dato la forza di affrontare i giorni fuori da qua". E aggiunge: "Non capisco bene che percorso stia facendo Valerio, perché non riesco a vedere nulla di concreto".

Ma il tablet resta spento. Nessun video, nessuna prova. Solo un'amara considerazione: "Questo mi conferma che sto facendo un percorso da sola. Siamo venuti qui perché io avevo bisogno di risposte, ma sarò io a dover prendere una decisione".

Anche per Valerio, al falò, nessuna immagine. Lui resta perplesso, ma non cede: "Ci sono rimasto, certo. ma questo non cancella come si è comportata fino a oggi". I silenzi, in questo caso, parlano più dei video. E il momento del confronto finale sembra ormai dietro l'angolo.