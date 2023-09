Temptation Island: Mirko vuota il sacco su Perla, ecco l'incredibile storia di minacce dopo il docureality

Il rapporto tra Mirko Brunetti e la sua ex fidanzata Perla sembra essere giunto a un punto di svolta irreversibile. Dopo la loro partecipazione a Uomini e Donne ieri, Mirko è intervenuto oggi sui social per condividere la sua versione di quanto è accaduto subito dopo la loro esperienza a Temptation Island. In quel momento, la sua ex fidanzata e la famiglia di lei avrebbero minacciato Mirko. Ecco cosa ha raccontato.

La saga di Mirko Brunetti e Perla Vatiero sembra essere ancora in corso, nonostante il passare del tempo e la conclusione del programma Temptation Island. La loro storia d'amore quinquennale è giunta al termine proprio durante la partecipazione al programma condotto da Filippo Bisciglia, e da allora i due continuano a interagire sotto molteplici sfaccettature diverse.

Ieri, Mirko e Perla sono stati ospiti nel dating show condotto da Maria De Filippi. Anche durante questo programma, i toni tra i due sono diventati accesi. Tuttavia, oggi è Mirko ad aver sollevato un velo su una parte della storia che fino ad ora era rimasta nascosta. Durante una diretta su Instagram, il giovane di Rieti ha affermato di aver ricevuto minacce da parte di Perla e da un membro della sua famiglia.

"Perla pensava che io stessi in silenzio, la verità è che per due mesi io e Greta siamo stati zitti. Io sono stato zitto delle minacce che mi sono arrivate perché la realtà dei fatti è questa e Greta è stata in silenzio per tutti gli insulti ricevuti", ha affermato Mirko che non si è fermato qua ma è sceso nel dettaglio.

"Io per essere minacciato di determinate cose che ho fatto? Finiscono i matrimoni e io perché a 26 anni ho preso un'altra scelta, come l'ha presa lei, che ho fatto? - ha detto - Perla mi ha minacciato di non andare a Roma e un membro della sua famiglia ha pure perso del tempo per chiamarmi e dirmi che veniva a Rieti e mi faceva del male. Ma cosa ho fatto di male? Ho fatto quello che ha fatto lei, ovvero fidanzarmi con un'altra persona e stare meglio".

Mirko ha poi aggiunto che dopo la conclusione di Temptation Island sono accadute delle cose "brutte". Fino a questo momento, non aveva parlato per proteggere la privacy di Perla, ma ora ha deciso che è arrivato al limite. Mirko ha dichiarato che non può più sopportare la situazione.