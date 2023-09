Temptation Island 2023: Greta e Mirko si sono lasciati? Ecco la verità di Greta e il suo pensiero su Perla

Negli ultimi giorni, la relazione tra Greta Rossetti e Mirko Brunetti è stata oggetto di molte discussioni sui social media. Alcuni seguaci della coppia, conosciutasi a Temptation Island 2023, hanno sostenuto che i due si fossero separati e che Greta avesse incontrato il suo ex fidanzato. Tuttavia, Greta, stufa di queste voci, ha voluto chiarire la situazione: lei e Mirko non si sono separati. Ecco, inoltre, cosa pensa del confronto con Perla.

Greta Rossetti e Mirko Brunetti si sono incontrati durante l'ultima edizione di Temptation Island 2023. In quel momento, Mirko stava partecipando al programma insieme a Perla Vatiero, con cui aveva una relazione di cinque anni e conviveva. Greta, nel ruolo di tentatrice, ha suscitato l'interesse di Mirko, e come qualche volta accade in questo contesto, i due si sono innamorati. Dopo che Mirko ha preso la difficile decisione di lasciare Perla durante il falò di confronto, lui e Greta sono usciti insieme dal programma.

La coppia è stata al centro dell'attenzione sui social media nelle ultime ore, con alcune voci che suggeriscono la fine della loro relazione. Questi rumors hanno scatenato un vivace scambio di battute tra Greta e Perla, avvenuto principalmente attraverso Instagram e TikTok.

Greta e Mirko non si sono lasciati

Greta, nelle ultime ore, ha deciso di mettere fine a tutte le speculazioni, sottolineando che la storia tra lei e Mirko prosegue e che, nel caso contrario, non avrebbe alcun problema a dichiararlo apertamente. "Ormai mi hanno associato pure credo a non so chi. Non voglio dire cavolate. Secondo voi io ho problemi a dire che non sto con una persona? Se io non stessi con Mirko vi direi 'Ragazzi, con Mirko è finita'. Ma che problemi avrei a dirvelo? Cosa vi porta? Ma che problemi avete? Vi rilassate un po'? Stiamo insieme? Sì, stiamo insieme. Se mai ci lasceremo sarò la prima a dirvelo. State tranquilli. Vi agitate, veramente. Tranquilli. Io non nascondo niente. Non ho peli sulla lingua, non mi spaventa niente".

Il pensiero di Greta su Perla

"Non sono una donna che fa confronti con le ex. Io sono egocentrica di mio, sicura di me a livelli estremi, forse anche troppo. Però sono fiera di essere così, quindi è difficile che io faccia un confronto con una ex o una donna. Sono veramente tanto sicura di me che non faccio confronti. Poi io sono questa, do tutta me stessa, se una persona apprezza, bene. Se una persona fa paragoni con l'ex, i problemi li ha lui, non io".