Temptation Island, Raffaella Mennoia rompe il silenzio su Sara e Gabriele: "Li avremmo scartati per i video"

L'autrice di Temptation Island chiarisce la posizione della produzione sul caso di Sara e Gabriele, spiega perché la coppia non sarebbe stata ammessa al programma e commenta anche il ruolo di Filippo Bisciglia.

Temptation Island continua a far discutere anche lontano dai falò di confronto. Mentre il docu-reality di Canale 5 si prepara al doppio appuntamento della prossima settimana, a riaccendere il dibattito è Raffaella Mennoia, storica autrice del programma, che ha deciso di intervenire sulla vicenda di Sara e Gabriele, la coppia finita al centro delle polemiche per alcuni vecchi video intimi pubblicati anni fa su piattaforme a pagamento. Intervistata da La Stampa, la collaboratrice di Maria De Filippi ha spiegato quale sarebbe stata la posizione della produzione se fosse stata a conoscenza della vicenda prima dell'inizio delle registrazioni.

Raffaella Mennoia: "Li avremmo scartati per tutelarli"

Nel corso dell'intervista, Raffaella Mennoia ha confermato che la redazione di Temptation Island non era al corrente dell'esistenza dei video che hanno coinvolto Sara e Gabriele, come aveva già detto la coppia in un video condiviso sui social. L'autrice ha spiegato che, qualora la produzione ne fosse stata informata durante i casting, la coppia non avrebbe preso parte al programma.

"Se avessimo saputo dell'esistenza di quel filmato, li avremmo scartati", ha dichiarato Mennoia, precisando però che la decisione non sarebbe stata dettata da un giudizio nei confronti dei due ex fidanzati. "Quel video è una bravata di due giovani ragazzi, che hanno fatto una stupidaggine. Li avremmo esclusi solo per tutelarli: da questa polemica ci hanno rimesso solo loro e mi spiace", ha aggiunto.

Sara e Gabriele

L'autrice si è soffermata anche su un altro tema molto discusso di questa edizione, ovvero il comportamento di Filippo Bisciglia durante i falò di confronto. Rispondendo alle critiche di una parte del pubblico, Mennoia ha spiegato che il maggiore coinvolgimento del conduttore è nato da una sua iniziativa. "Personalmente preferirei che ci si limitasse a raccontare la realtà, senza prendere posizioni, ma Filippo non ha comunque detto nulla che potesse spostare gli equilibri", ha concluso.

Mennoia ha inoltre spiegato perché, almeno per il momento, non è prevista una versione Vip di Temptation Island. La produttrice continua infatti a preferire le storie delle persone comuni, considerate più spontanee e vicine al pubblico. Infine, l'autrice ha parlato anche dell'anomalia di questa edizione, con alcuni single che conoscevano già dei concorrenti prima dell'ingresso nel villaggio.

Una situazione che, secondo Raffaella Mennoia, ha sorpreso anche la redazione: i provini di coppie e tentatori vengono svolti separatamente e, nonostante i controlli, qualcosa può sempre sfuggire. "Anche noi siamo caduti dal pero", ha ammesso, spiegando che la produzione cerca di effettuare tutte le verifiche possibili per garantire correttezza e trasparenza nel percorso delle coppie.