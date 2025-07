Temptation Island, Denise e Flavio sempre più vicini, Marco perde la pazienza e ribalta un tavolo

Nella terza puntata di Temptation Island, il viaggio nei sentimenti di Marco e Denise prende una piega sempre più intensa e decisiva. La giovane fidanzata continua ad avvicinarsi con crescente complicità al single Flavio, uno dei tentatori che più ha catturato l'attenzione del pubblico e che è già stato indicato come possibile futuro tronista di Uomini e Donne. La loro intesa fatta di sguardi, balli e confidenze mette a dura prova la pazienza di Marco, che assiste impotente ai segnali di un distacco sempre più netto.

Le parole di Denise che incrinano la coppia

Durante un confronto nel capanno, Marco ha visto nuovi video che raccontano la vicinanza sempre più forte tra la sua fidanzata e Flavio. La ragazza, riflettendo a voce alta con il single, ha ammesso di stare riscoprendo se stessa e di non voler più accontentarsi di ciò che non la soddisfa realmente.

"Ho capito che non voglio più farmi bastare cose che non mi soddisfano," ha detto la ragazza, confessando di aver acquisito una nuova consapevolezza: "Adesso non ho più paura della solitudine. Mi sono sempre sentita appagata con quello che Marco mi dava, ma ora so che posso stare bene anche da sola."

Denise e Marco

La tensione cresce, soprattutto dopo che Flavio si è lasciato andare a una provocazione diretta verso Marco: "Quando stai con una donna con gli attributi, a un certo punto puoi anche tirare indietro i tuoi", frase che ha fatto esplodere la rabbia del fidanzato, che non ha esitato a rispondere con un duro: "Ma che caz.o stai a dì?".

La reazione di Marco: rabbia e disperazione

Al ritorno al villaggio, il fidanzato ha sfogato tutta la sua frustrazione, rovesciando un tavolo mentre Rosario ha sfondato la porta del bagno, inveendo contro Denise con parole forti: "Questa ingrata del caz.o". Disilluso e amareggiato, ha infine chiesto un falò di confronto a tre, dichiarando: "Famolo io, lei e lui. Vediamo se se la prende davvero quest'uomo di mondo!". La consapevolezza è chiara per entrambi: "Grazie, Temptation Island, abbiamo capito che non possiamo stare insieme", ha detto Marco.