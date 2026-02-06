Temptation Island, poliziotto licenziato a causa del docu-reality: ecco chi sarebbe

Nelle ultime ore ha fatto molto discutere la vicenda che coinvolge un agente della Polizia di Stato ed ex partecipante di Temptation Island. Il capo della Polizia, Vittorio Pisani, aveva disposto il licenziamento di un assistente capo coordinatore colpevole di aver partecipato senza autorizzazione, insieme alla fidanzata, all'edizione estiva 2024 del docu-reality di Canale 5. La notizia, riportata da Open, sta facendo discutere per i suoi risvolti disciplinari e giuridici.

Perché il poliziotto è stato licenziato dopo Temptation Island

Secondo quanto emerso, i superiori dell'agente avrebbero scoperto casualmente la sua partecipazione al reality accendendo la televisione. Il 28 agosto 2024 i vertici della Polizia gli avevano inviato una diffida formale, intimandogli di astenersi da qualsiasi ulteriore partecipazione al programma. Tuttavia, poche settimane dopo, il poliziotto è apparso nuovamente in una puntata della stagione autunnale di Temptation Island. A quel punto è scattata la procedura per la sua "decadenza dall'impiego", approvata dopo il parere del Consiglio di amministrazione per il personale della Polizia di Stato.

La decisione del TAR

Il poliziotto ha quindi impugnato il licenziamento davanti al Tar del Lazio. A gennaio, i giudici amministrativi hanno disposto la sospensione cautelare e provvisoria del provvedimento, ordinando la riammissione in servizio dell'agente. La misura resterà valida fino alla decisione sul merito, fissata per il prossimo 24 marzo.

Titty e Antonio al falò di confronto

La difesa sostiene che, dopo la diffida ricevuta, il poliziotto non avrebbe più preso parte a nuove registrazioni del programma. I legali affermano che la puntata andata in onda in autunno conterrebbe immagini registrate in estate, dunque precedenti alla diffida.

Chi è il poliziotto di Temptation Island?

Secondo quanto circola sul web, l'agente in questione sarebbe Antonio Maietta, ex protagonista di Temptation Island. Nel reality, Maietta aveva partecipato insieme all'ormai ex fidanzata Titty Scialò, diventata famosa per aver gettato l'anello di fidanzamento nel fuoco: i due avevano tentato di superare le difficoltà della loro relazione, ma senza successo, decidendo di uscire dal programma separati. Oggi Antonio Maietta ha voltato pagina anche dal punto di vista sentimentale: la sua attuale compagna si chiamerebbe Nancy Pennarelli.