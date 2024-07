Temptation Island, Maika Randazzo pronta per il Grande Fratello: "Alessia non mi piace"

L'ultima stagione di Temptation Island ha visto la partecipazione di sette coppie e, per la maggior parte di loro, il viaggio nei sentimenti guidato da Filippo Bisciglia è finito con una separazione. Alcuni hanno lasciato il villaggio come single, altri invece hanno iniziato a frequentare i tentatori e le tentatrici che hanno conosciuto all'Is Morus Relais.

Da Temptation Island al Grande Fratello: tutto come previsto

Alessia Pascarella e Lino Giuliano sono tra le coppie che si sono dette addio: lei lo ha lasciato per ben due volte durante altrettanti falò di confronto. Nel villaggio dei fidanzati lui ha conosciuto la tentatrice Maika, e i due si stanno frequentando. Siccome i problemi non arrivano mai da soli, a settembre li ritroveremo all'interno della Casa più spiata d'Italia, a ripetere i teatrini che Alfonso Signorini mise insieme nella scorsa stagione con Greta, Mirko e Perla.

La tentatrice, con i suoi follower, ha parlato del suo rapporto con Lino: "Ci siamo avvicinati molto e stiamo vivendo questa nuova conoscenza con serenità. Durante il programma, il comportamento di Lino è stato molto criticato e, come sua fidanzata, posso dire che probabilmente anche a me non sarebbe piaciuto".

Alessia Pascarella

"Tuttavia - ha continuato - nessuno ha considerato il fatto che le sue azioni sono state il risultato di una relazione che non gli stava offrendo ciò di cui aveva bisogno. Lino ha deciso di mettersi in gioco completamente, riscoprendo alcune consapevolezze importanti. Che si sia pentito o meno, all'interno del programma ha capito cosa gli mancava per stare bene", ha detto la romana.

Maika ha espresso anche la sua opinione su Alessia Pascarella: "Lei non mi piace. Anche se continua a lanciare frecciatine e a insultare, non ho nulla contro di lei. Sono abbastanza matura da capire che una donna ferita può reagire in questo modo. Detto ciò, spero che questo teatrino finisca presto e che ognuno possa vivere felicemente la propria vita."

Grande Fratello: svelati i nomi dei primi quattro concorrenti, due vengono da Temptation Island

Naturalmente, per mettere fine a questa cosa, Maika ha accettato di convivere con Lino e Alessia sotto le telecamere del Grande Fratello. Tutto questo perché, come ci ha tenuto a sottolineare, il suo interesse per Lino non è mai stato motivato da denaro o ricerca di notorietà. "Quando il soggetto è zero, l'offesa è zero", ha replicato Alessia.