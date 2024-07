Grande Fratello: Maika di Temptation Island, ex velina e tre ragazze di Non è la Rai nel cast

Gli autori del Grande Fratello, insieme ad Alfonso Signorini, sono attivamente impegnati nei provini per selezionare i nuovi concorrenti Vip che parteciperanno alla prossima edizione del reality show. Questa volta, i Vip condivideranno, come nella scorsa stagione, la celebre Casa più spiata d'Italia con personaggi non famosi, creando un mix intrigante e inaspettato.

Nuove indiscrezioni sul Grande Fratello: Chi sono i nuovi concorrenti Vip?

Mancano meno di due mesi all'inizio del reality show, e le indiscrezioni "fioccano come nespole", per citare Aldo Biscardi nel suo Processo del Lunedì. Ieri, grazie a Dagospia e Giuseppe Candela, sono stati svelati i nomi di quattro concorrenti che sono vicini alla firma del contratto: Enzo Paolo Turchi, Karina Cascella, e Lino e Alessia di Temptation Island 2024.

Tuttavia, è importante sottolineare che Karina Cascella, vincitrice de La Talpa, ha smentito i rumors. Su Instagram, ha confermato di aver partecipato ai provini ma ha rifiutato la proposta, nonostante sia stata piacevolmente sorpresa dalla genuinità e carineria di Alfonso Signorini. Cascella ha chiarito di non voler rinchiudersi nella Casa per un lungo periodo.

Alfonso Signorini, Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli confermati anche per la prossima edizione del Grande Fratello

Oggi, Davide Maggio ha rivelato un altro nome: Shaila Gatta. Classe 1996, originaria di Aversa, la ballerina detiene il record di presenze nel tg satirico di Antonio Ricci con ben 928 puntate, come ha sottolineato il succitato sito web. Curiosamente, anche la prossima gieffina, come Karina Cascella, proviene da Aversa, in provincia di Caserta.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi in un video parla di Giuseppe Garibaldi con un fan: "Lo dici a me?"

Inoltre, su Tv Blog, sono state menzionate tre ex partecipanti di Non è la Rai: Pamela Petrarolo, Eleonora Cecere e Ilaria Galassi. Sempre sullo stesso portale, si leggono i nomi dell'attrice Clarissa Burt e di Maika Randazzo, che insieme a Lino e Alessia di Temptation Island, entra per rinverdire i triangoli d'amore che nelle ultime stagioni hanno contribuito al successo del programma condotto da Alfonso Signorini.