Grande Fratello: svelati i nomi dei primi quattro concorrenti, due vengono da Temptation Island

Mancano solo le firme per quattro dei personaggi che Alfonso Signorini ha individuato come prossimi concorrenti del suo Grande Fratello. Le indiscrezioni sono state rivelate in un post condiviso da Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia, su X. Due dei prossimi gieffini arrivano direttamente da Temptation Island 2024, seguendo un percorso tracciato lo scorso anno da Perla Vatiero e Mirko Brunetti.

I nuovi concorrenti del Grande Fratello

Mancano meno di due mesi e le luci della nuova Casa del reality show di Canale 5 torneranno ad accendersi. In queste settimane sono stati fatti i nomi di molti possibili gieffini ma ora, sembra, che quattro di loro abbiano superato tutti i provini e siano pronti ad apporre le firme sul contratto.

Secondo il giornalista, nella prossima stagione del programma di Canale 5 varcheranno la Porta Rossa: Enzo Paolo Turchi, Karina Cascella, Lino e Alessia che abbiamo conosciuto nell'ultima edizione di Temptation Island. Da questo programma arriva anche Karina che ha partecipato nel 2005 a Vero Amore, come si chiamava all'inizio il viaggio dei sentimenti che oggi conduce Filippo Bisciglia. Nel 2008 ha vinto il reality La Talpa e per molti anni è stata opinionista di Uomini e Donne, dove ha conosciuto il tronista Salvatore Angelucci, i due, prima di dividersi, hanno avuto una figlia di nome Ginevra.

Lino e Alessia da Temptation Island al Grande Fratello

Enzo Paolo Turchi è un ballerino e coreografo, è sposato dal 1987 con Carmen Russo. Nel 1971 è diventato famoso per aver ballato con Raffaella Carrà il 'trasgressivo' Tuca Tuca. Oltre a lavorare in Italia, è stato chiamato in numerose trasmissioni televisive all'estero, Spagna, Grecia, Germania, Paesi Bassi e Argentina, dove ha partecipato anche a spettacoli teatrali. Ha conosciuto l'attuale moglie a Canale 5, durante le registrazioni di Drive In.

Alessia Pascarella e Lino Giuliano sono stati i protagonisti di Temptation Island 2024, il loro viaggio nei sentimenti è finito definitivamente durante il secondo falò di confronto, quando lei ha respinto il tentativo di riconciliazione dell'ex fidanzato. Quest'ultimo, dopo il no ricevuto dalla ragazza, oggi frequenta la tentatrice Maika, conosciuta all'Is Morus Relais, come dimostra la foto condivisa ieri sui social.