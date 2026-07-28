Temptation Island, il like del tentatore Lory al commento contro Sabrina diventa virale

Dopo le ultime dinamiche nel villaggio, Sabrina è finita ancora una volta al centro delle critiche. A far discutere è il like di Lorenzo Ferrari a un commento social particolarmente duro nei suoi confronti.

Il like del tentatore Lorenzo 'Lory' Ferrari a un commento molto duro nei confronti di Sabrina Soussi ha attirato l'attenzione del pubblico di Temptation Island. Il gesto, diventato virale sui social, ha alimentato nuove discussioni sul rapporto tra i due protagonisti.

Nella puntata del 27 luglio di Temptation Island, una delle protagoniste che ha fatto più discutere è stata Sabrina, fidanzata di Giovanni Grazioso. Dopo aver corteggiato a lungo il tentatore Lory, la ragazza è riuscita a strappargli un bacio, ma quando ha provato a spingersi oltre, il single ha deciso di fermarla con decisione.

Già la scorsa settimana Sabrina era stata duramente criticata sui social per il modo, giudicato da molti troppo adolescenziale, con cui aveva insistito per ottenere un bacio dal tentatore. Nella puntata del 27 luglio, dopo essere finalmente riuscita a baciarlo, la protagonista ha inizialmente negato che tra loro fosse successo qualcosa, salvo poi ammettere il bacio, precisando però che non era stato un momento particolarmente passionale.

Sabrina Soussi

La situazione è poi diventata ancora più imbarazzante quando Sabrina ha chiesto a Lory di seguirla in bagno, lontano dalle telecamere. Il tentatore ha però rifiutato, minacciando:: "Domani me ne vado". Una richiesta, ripetuta più volte, che ha alimentato ulteriormente le reazioni del pubblico e le polemiche sui social.

Temptation Island, il like di Lory al commento contro Sabrina

Sui social, il tentatore è stato travolto da una pioggia di messaggi di sostegno. Ma a catturare a catturare l'attenzione è stato soprattutto un commento che non è passato inosservato: "dopo tutto quello che hai dovuto sopportare, se a settembre non ti danno il trono o la partecipazione al GF, scendiamo tutti in piazza a protestare. Tanta stima per te, da donna mi vergogno per lei!".

A rendere il post particolarmente significativo è stato il like lasciato proprio da Lory. Un gesto che, in breve tempo, è diventato virale e che molti hanno interpretato come una sorta di conferma delle impressioni maturate durante il percorso nel programma: anche il tentatore potrebbe essere rimasto negativamente colpito dal comportamento di Sabrina.

Nel frattempo, Giovanni ha chiesto per la terza volta il falò di confronto anticipato ed è intenzionato a lasciare il programma. Sabrina, però, potrebbe ancora una volta decidere di rifiutare il confronto, prolungando così una situazione già molto tesa.