Temptation Island, Gabriele sorprende Sara: "Voglio farmi aiutare, non ho risposte"

Gabriele affida a una videolettera le sue scuse a Sara e ammette le proprie responsabilità nella relazione. Il ragazzo riconosce il peso della gelosia e annuncia di voler intraprendere un percorso personale.

Nella puntata del 27 luglio di Temptation Island c'è stato un colpo di scena che ha sorpreso il pubblico. E no, questa volta non ci riferiamo all'ennesimo palo di Sabrina con il tentatore Lory, ma al ritorno nel programma di Gabriele Govoni e Sara Palumbieri. L'ex fidanzato sceglie di parlare delle proprie responsabilità, ammettendo di averla fatta soffrire a causa della sua gelosia e delle sue insicurezze. Per la prima volta, il ragazzo sembra pronto a guardare dentro se stesso e a chiedere aiuto per capire le ragioni del suo comportamento.

Sara, infatti, è stata richiamata nel reality per ricevere una videolettera dal suo ex fidanzato, in una sorta di spin-off di C'è posta per te. A mostrargliela è stato Filippo Bisciglia, mentre l'ex fidanzata ha guardato il messaggio di Gabriele attraverso un tablet.

Sara e Gabriele sono stati una delle coppie che più hanno fatto discutere nelle prime puntate di questa edizione, insolitamente lunga, di Temptation Island. A far parlare di loro sono state sia alcune immagini private riemerse online, legate a contenuti che i due avevano realizzato in passato per una piattaforma a pagamento, sia soprattutto la gelosia ossessiva di Gabriele, che aveva pesato profondamente sul loro rapporto.

Gabriele mentre legge la lettera

Gabriele torna da Sara con una videolettera e ammette il peso della sua gelosia

Al termine del falò di confronto, i due avevano deciso di separarsi. La videolettera di Gabriele, però, non è un tentativo di convincere Sara a tornare insieme, ma soprattutto una lunga lettera di scuse, nella quale Govoni ha ammesso le proprie responsabilità e ha provato a dire tutto quello che, durante la loro relazione, non era mai riuscito a esprimere.

"Sei la persona più importante della mia vita. Quando mi chiedevano cosa non andava nella nostra relazione, rispondevo io. Mi colpevolizzo, ti ho fatta stare male", ha scritto Gabriele, lasciandosi andare all'enesimo pianto senza lacrime di questa edizione del viaggio nei sentimenti.

Nel messaggio, Gabriele ha ricordato anche il loro legame e tutte quelle piccole cose che un tempo li univano: "Mi piace parlare con te di qualsiasi cosa, anche delle più stupide. Abbiamo smesso di dirci tutto e questo ha rovinato Gabry e Saretta".

Poi sono arrivate le scuse: Gabriele ha riconosciuto di aver fatto sentire Sara sbagliata e di averla limitata a causa delle sue insicurezze e della sua gelosia: "Scusa per averti fatto sentire sempre la persona sbagliata, quando la persona sbagliata ero io".

Gabriele ha poi ammesso di preferire vedere Sara felice senza di lui piuttosto che infelice al suo fianco: "Forse dovevo lasciarti libera. Preferisco saperti felice con un altro che infelice accanto a me".

Govoni ha anche promesso di voler lavorare su se stesso e di essere disposto a chiedere aiuto a uno psicologo per capire le ragioni del suo comportamento e del dolore provocato a Sara: "Voglio farmi aiutare e capire perché ti ho fatto patire le pene dell'inferno. Una risposta non ce l'ho".

Nonostante le parole e le emozioni della videolettera, Gabriele ha ribadito che, almeno per il momento, la loro storia è finita. "Non ti cercherò, l'amore non può essere una forzatura. Se un giorno cambierai idea, ci sarò senza orgoglio e rancore, perché per me tu sei stata casa", ha scritto.

Per Sara, però, ricevere quelle parole è stato un momento difficile e inaspettato. La ragazza ha ammesso di aver vissuto la videolettera come "un bel pugno nello stomaco", spiegando di non ritenere giusto che Gabriele si prendesse tutte le colpe.

"Non si è mai lasciato andare con me, è sempre stato bloccato dalla paura di avere questo amore dentro. Con me è molto freddo, mi ha limitato in tutto ed era diventato pesante", ha raccontato Sara. Al momento, però, non sembra esserci spazio per un ritorno di fiamma: la loro storia resta un capitolo chiuso.