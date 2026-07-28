Cristian è il vincitore morale di Temptation Island per il pubblico di Canale 5

Il falò di confronto tra Cristian e Soraya ha lasciato il segno nel pubblico di Temptation Island. La coppia ha deciso di separarsi, ma sui social in molti hanno preso le parti del ragazzo, considerandolo il vero vincitore morale del confronto. Dopo giorni trascorsi lontani, Cristian Mascolino e Soraya Sabetta si sono finalmente ritrovati faccia a faccia per il falò di confronto. A richiederlo questa volta è stata Soraya, ormai convinta di aver capito cosa vuole dalla propria vita sentimentale.

Temptation Island: Il falò di confronto tra Cristian e Soraya

"Mi sono persa tante volte stando con Cristian, non mi voglio più perdere. Qua ho capito che merito di più", ha spiegato la ragazza, raccontando di essersi riscoperta durante il percorso a Temptation Island. Secondo la Sabetta, nella sua relazione mancavano da tempo attenzioni e dimostrazioni d'affetto. "Lui non si è mai comportato da fidanzato, non mi ha mai fatto un complimento. Pensavo che fosse il suo carattere, invece qua mi sono riscoperta e ho capito che non devo elemosinare attenzioni", ha raccontato.

Soraya ha quindi ribadito di non sentirsi più amata e di aver maturato la convinzione che il loro rapporto fosse ormai arrivato al capolinea. "Tu non mi dai un briciolo d'amore. Qui ho maturato l'idea che non ti amo più", ha detto rivolgendosi a Cristian.

A influenzare il suo percorso è stato anche il rapporto con Dimitri, il single con cui Soraya ha instaurato una forte complicità all'interno del villaggio. Proprio questa nuova conoscenza, secondo la ragazza, le avrebbe permesso di capire meglio ciò che desidera da una relazione.

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Cristian ha però vissuto il percorso in maniera diversa. Il ragazzo ha raccontato di essersi riscoperto geloso e di aver sofferto nel vedere la fidanzata sempre più vicina a Dimitri. Durante il confronto ha inoltre difeso il sentimento provato nei confronti di Soraya, sostenendo di aver investito tutto se stesso nella loro storia.

"Qua dentro io ho visto quella che sei. Ti sei fatta la storiella", ha detto Cristian, visibilmente deluso dopo aver visto le immagini della complicità tra Soraya e Dimitri. Il confronto si è concluso con una scelta ormai inevitabile. Soraya ha deciso di tornare a casa da sola e Cristian ha fatto la stessa scelta. Cristian ha quindi lasciato il programma senza la fidanzata, ma la sua reazione finale ha colpito particolarmente il pubblico: "Mi spiace di aver passato tutto questo tempo con una persona così".

Temptation Island, perché il pubblico ha scelto Cristian al falò con Soraya

Le parole di Cristian, come quando ha detto a Soraya "Smettila con 'ste lacrime di coccodrillo, con me non attaccano più", hanno alimentato il dibattito sui social. In molti hanno considerato Cristian il vincitore morale del confronto, apprezzando il modo in cui avrebbe affrontato la fine della relazione e la sua delusione.

Ecco alcuni dei commenti che si leggono sotto l'hashtag del programma: "Quello che è uscito a testa alta dal programma è Cristian...Ha sempre portato rispetto e credo avrebbe voluto risolvere", "Cristian, sei stato un gran signore, dall'inizio alla fine", e ancora "Ma al falò mi sono sentita male per Cristian... perché io lo dico, lo ribadisco, lui è una persona d'oro per me, mi piace come pensa, quello che dice... magari posso non condividere il suo lato caratteriale così chiuso però comunque non ho nulla contro di lui". Cristian nel frattempo su Instagram sta aumentando il numero di follower in maniera esponenziale, dal 9 luglio ad oggi è passato da poco più di 34mila ai 120mila di oggi.