Temptation Island, cosa è successo dopo: Cristian lavora ancora per la famiglia di Soraya?

Dopo il possibile addio tra Cristian Mascolino e Soraya Sabetta, emergono nuove indiscrezioni sul loro rapporto e sulla situazione lavorativa di lui nell'azienda della famiglia di lei.

Tra le coppie di Temptation Island che stanno suscitando maggiore curiosità c'è sicuramente quella formata da Cristian Mascolino e Soraya Sabetta, il cui percorso è ormai arrivato a un momento decisivo. Se le indiscrezioni sulla loro storia parlano di una possibile separazione, dal periodo successivo al programma arriva ora un retroscena inaspettato che riguarda Cristian e il suo rapporto con la famiglia di Soraya.

Secondo le voci circolate nelle scorse settimane, l'esperienza di Cristian e Soraya a Temptation Island sarebbe destinata a concludersi con la fine della loro relazione. I due, infatti, dovrebbero arrivare al falò di confronto finale e, stando ai rumor, potrebbero decidere di dirsi addio davanti al conduttore Filippo Bisciglia.

Nel corso della settimana abbiamo ascoltato diverse esternazioni di Soraya, che in più occasioni ha parlato del suo fidanzato descrivendolo come una persona ormai "spenta", incapace di regalarle emozioni. La ragazza avrebbe inoltre fatto alcune dichiarazioni sulla situazione lavorativa di Cristian, sostenendo che il compagno vivrebbe grazie al sostegno della propria famiglia dal momento che lavora nell'azienda del padre di Soraya.

Cristian della quarta coppia di Temptation Island

Dichiarazioni che, però, sono state in parte messe in discussione dai fan del programma. Alcuni spettatori, andando a spulciare i profili social di Soraya, avrebbero trovato testimonianze di una situazione ben diversa rispetto a quella raccontata durante il programma. In passato, infatti, la Sabetta avrebbe pubblicato parole di stima nei confronti del fidanzato, arrivando a definirsi orgogliosa di lui.

Anche per questo motivo, Cristian ha conquistato una buona parte del pubblico di Temptation Island, diventando uno dei protagonisti più apprezzati sui social. Soraya, al contrario, sembra essere stata accolta con maggiore freddezza da una parte dei telespettatori, che hanno criticato alcune delle sue dichiarazioni.

Temptation Island, il retroscena sul lavoro di Cristian dopo il programma

A fornire alcune indiscrezioni sul periodo successivo alla fine delle registrazioni è stato LolloMagazine, che avrebbe raccolto alcune informazioni da persone dfinite "vicine agli ex fidanzati". Secondo quanto riportato, nonostante la possibile fine della relazione, tra Cristian e Soraya non ci sarebbe stato un distacco netto.

Un post di Soraya sui social

In particolare, Cristian continuerebbe a lavorare nell'azienda della famiglia di Soraya. L'ex fidanzato, secondo l'indiscrezione, non sarebbe stato allontanato dall'attività e non avrebbe nemmeno deciso spontaneamente di lasciare il proprio impiego. Anche i rapporti con i familiari di Soraya sarebbero rimasti sereni e non ci sarebbero stati attriti tali da compromettere il rapporto professionale costruito nel corso degli anni.

A questo punto, però, resta una curiosità: dopo tutto ciò che è emerso durante il percorso a Temptation Island, come saranno oggi i rapporti tra la famiglia di Cristian e Soraya? Se davvero la coppia dovesse essersi separata, sarà interessante capire se avranno mantenuto gli stessi rapporti di prima oppure se le dichiarazioni ascoltate durante il programma avranno inevitabilmente lasciato qualche strascico.

Per conoscere la verità bisognerà attendere i prossimi appuntamenti di Temptation Island e, soprattutto, il tanto atteso falò di confronto tra Cristian e Soraya e la puntata dedicata al "mese dopo".