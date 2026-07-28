Temptation Island, pagelle del 27 luglio: Cristian eroico (9), Lory finirà in terapia dopo Sabrina (7)

Nella galleria di personaggi contestabilmente dotati di materia grigia che ogni estate Temptation Island regala, l'edizione 2026 verrà ricordata in modo particolare.

Una concentrazione così alta di lacrime di coccodrillo, assenza di umana vergogna e incoerenza, da aver spinto anche il solitamente calmissimo Filippo Bisciglia a prendersi qualche libertà in più nel commentare ad alta voce le scelte barbine dei nostri.

In una settima puntata graziata dal cinismo rincuorante di Cristian (e da ascolti stellari, con il 34% di share e 4,4 milioni di spettatori), però, la sorpresa peggiore è stata quella riservata agli autori dalla coppia che, sulla carta e all'anagrafe, prometteva "assaje".

Bernadette e Diamante - voto: no corna no party

Conoscendo la capacità sopraffina al montaggio della squadra di Temptation Island, avevamo già immaginato che doveva esserci un motivo ottimo per tenerceli praticamente nascosti per 6 puntate. D'altronde una relazione che va avanti da 16 anni, che ha attraversato l'adolescenza, una carriera calcistica finita un po' così, la convivenza forzata con i genitori di lui, speranze disattese verso quel passo in più.... Insomma, il quadro generale prometteva un epilogo a suo modo colossale.

E non possiamo dire che in effetti non ci sia stato, ma la proposta di matrimonio soporifera (rimandata per una decina d'anni e poi organizzata in dieci minuti) ci ha fatto capire una cosa importante.

Se le storie "d'amore", vere o finte, che Temptation racconta non contengono il germe dello scandalo, non ci interessano. A prescindere dal finale.

Senza corna nemmeno potenziali, con Beradette completamente immemore dell'esistenza dei tentatori, questa storia non ha regalato a noi spettatori quel brivido tra la curiosità, il divertimento e l'orrore che è il marchio dello show. E abbiamo anzi temuto ancora di peggio durante la proposta di Diamante, una roba infinita per cui c'era il rischio di perdere altri 16 anni.

Una coppia, insomma, che ha senso nella vita reale, meno davanti a un falò.

Soraya con la sindrome del bancomat - voto: codice PIN errato

Un dettaglio ci aveva colpiti fin dalle clip di presentazione: il fatto che Cristian fosse il dipendente e Soraya la "figlia del capo". Cosa che evidentemente nell'anno e 8 mesi di relazione deve aver pesato molto nelle dinamiche tra loro due, se è vero che lei, in un modo o nell'altro, ha sempre tirato in ballo l'argomento soldi, sia con il tentatore Dimitri sia durante il falò.

Il povero Cristian si è sentito rinfacciare di tutto, dai 26 euro (!) prestati per la maschera di Spider-Man ai regali mancati, dalle spese dell'affitto (lui dice sempre restituite, e noi gli crediamo) ad altri episodi piccoli e grandi che Soraya (e ripetiamo: Soraya) ha deciso di portare su pubblica piazza anche nel momento dell'addio.

Lei, insomma, ha sempre temuto che Cristian in realtà fosse più attratto dal "contorno" (ottimi rapporti con gli ex suoceri, finanze più generose) che dalla sua persona. E a questo punto il dubbio è lecito perchè, dopo quanto visto e udito in queste sette puntate, difficilmente altri avrebbero retto tanto. Forse nemmeno per tutto l'oro del mondo.

Cristian entra con la musica degli "Heroes" - voto: 9

Gli autori di Temptation sono persone esattamente come noi, che parteggiano per questo o quello, giudicano a forza di tagli in fase di montaggio. La cosa bella è che, rispetto ad altri programmi, riescono a ritagliarsi degli spazietti per far capire esattamente quale sia il loro pensiero su gente di tal senno.

Se nelle precedenti puntate l'ingresso di Cristian era spesso annunciato dal motivetto di Spider-Man, per il falò di confronto con Soraya hanno preferito far partire Heroes di David Bowie.

Mai colonna sonora fu più azzeccata, perchè loro, i mefistofelici autori, sapevano già tutto. Di come lui avrebbe disintegrato una per una le argomentazioni campate in aria di lei, di come non si sarebbe fatto intimorire neppure dagli inopportuni richiami di Bisciglia sull'argomento "soldi". E di come le avrebbe impartito, davanti a più di 4 milioni di italiani, una lezione di dignità ed educazione (che lei naturalmente non ha compreso) con il solito tono pacifico.

Fino a quella frase che ha quasi ammutolito la ex dal trucco pesante: "Non parlare della tua famiglia perché si starà vergognando di te in questo momento".

Il single Lory in volo verso Timbuktu - voto: 7

Intorno alla quinta puntata, cioè al secondo falò rifiutato da Sabrina, Lorenzo detto Lory deve aver avuto un'epifania: ma non è che la sempre meno fidanzata di Giovanni stava facendo di tutto per rimanere nel villaggio solo per passare altro tempo con lui?

Da quel momento il tentatore ha cominciato a prendere vistosamente le distanze dalla procace siciliana. Perchè, insomma, anche fare il "single" a Temptation è un lavoro, che viene pagato e ha le sue regole. Ma poi, fuori dal resort calabrese, c'è la vita quotidiana.

La situazione tra i due è definitivamente esplosa nella settima puntata quando, all'ennesimo tentativo, Sabrina è riuscita a baciare Lory, di notte, su una sdraio, mettendoci pure un sacco di lingua. E poi ha pure provato a portarselo in bagno, senza microfono, con la scusa di parlare di quello che era successo.

Sabrina, Sabrina, noi t'abbiamo capita tutti, perchè siamo maliziosi. Nella testa di Lory invece devono essersi accese le sirene del pericolo in vista, considerata la sua reazione e il fatto che abbia chiamto a raccolta tutti i colleghi tentatori per farle confessare il bacio estorto.

E Giovanni? Per la prima volta da quando è entrato a Temptation ha guardato tutto come fanno gli spettatori da casa: con gusto e divertimento. Chiaramente nel suo cuore di panna il capitolo "Sabrina" è ormai archiviato, con tanti saluti agli alberi finti, ai figli maschi non mammoni, e pure a Lory.