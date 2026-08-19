Temptation Island, Gabriele: "Dopo di me, stanno tutte con super famosi". Sara replica con 'Pagliaccio'

A settimane dalla conclusione di Temptation Island, l'attenzione dei fan resta alta sulle vicende degli ex protagonisti. A finire nuovamente sotto i riflettori sono Gabriele Govoni e Sara Palumbieri, che nelle ultime ore hanno attirato l'attenzione per alcune mosse sui social.

Tutto è partito da Gabriele. Durante un box di domande pubblicato su Instagram, l'ex protagonista di Temptation Island ha ricevuto una domanda relativa ai repost della sua ex fidanzata. La risposta non è passata inosservata: "È lo stesso loop tutte le volte, dopo di me tutte con super famosi, inizio ad autoconvincermi di essere un talismano della fortuna".

Una frase che ha immediatamente acceso le interpretazioni dei follower. Gabriele, infatti, non ha fatto il nome di Sara Palumbieri, vista nei giorni scorsi con il tentatore Lory, lasciando così spazio alle ipotesi dei fan sulla possibile destinataria della frecciata.

Sara Palumbieri

Sara Palumbieri replica a Gabriele Govoni con "Pagliaccio"

Poco dopo le parole di Gabriele Govoni, Sara Palumbieri ha pubblicato alcune storie sul proprio profilo Instagram. Tra i contenuti condivisi, a colpire è stata soprattutto la scelta musicale: Pagliaccio, brano di Marracash.

La canzone contiene riferimenti al tema delle apparenze, della costruzione di un personaggio e di un'immagine che potrebbe non corrispondere alla realtà, alludendo soprattutto al mondo dei rapper. Una scelta che sui social è stata quindi interpretata da molti come una possibile replica alle parole dell'ex fidanzato.

Sara Palumbieri, tuttavia, non ha nominato direttamente Gabriele Govoni. Per questo motivo non è possibile stabilire con certezza se la storia fosse effettivamente una risposta alla sua precedente dichiarazione.

Il nuovo episodio ha comunque riacceso la curiosità dei fan di Temptation Island, che continuano a seguire con attenzione le interazioni social tra i due ex fidanzati anche dopo la fine del programma e in attesa della puntata speciale prevista per settembre.