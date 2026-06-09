Temptation Island anticipa la partenza: ecco quando va in onda e il numero delle puntate

Temptation Island potrebbe tornare in onda prima rispetto alle prime ipotesi circolate nelle scorse settimane. Il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia, prodotto da Maria De Filippi, sarebbe pronto a debuttare già a fine giugno, con una programmazione rivista rispetto alle attese iniziali.

Secondo le ultime indiscrezioni, anche il numero delle puntate sarebbe già stato definito, con una stagione più compatta rispetto alle edizioni precedenti. Ecco tutto quello che sappiamo finora su date, palinsesto e struttura della nuova edizione di Canale 5.

Quando inizia Temptation Island e quante puntate saranno

Buone notizie per gli appassionati di Temptation Island, il docu-reality, secondo quanto riportato da Trashitaliano, tornerà mercoledì 24 giugno, il viaggio nei sentimenti dei protagonisti della nuova edizione non inizierà il 2 luglio, come ipotizzato inizialmente.

Gabriele e Sara

Se l'indiscrezione dovesse essere confermata, ci sarebbe però anche una notizia meno positiva per il pubblico del reality: la quindicesima edizione sarebbe composta da sei puntate. Le prime tre andrebbero in onda di mercoledì (24 giugno, 1° luglio e 8 luglio), mentre le ultime tre sarebbero attualmente previste di lunedì (13, 20 e 27 luglio). Lo scorso anno il numero di appuntamenti fu aumentato in corso d'opera grazie agli ottimi ascolti, otto puntate compresa la reunion finale dedicata al confronto tra le coppie a distanza di un mese dalla conclusione del programma.

Le prime due coppie ufficiali di Temptation Island 2025

Per il momento la produzione non ha ancora comunicato il numero totale delle coppie che parteciperanno al programma, ambientato al Calalandrusa Beach & Nature Resort. Nelle scorse settimane, però, sono state presentate le prime due coppie ufficiali.

La prima è composta da Sara e Gabriele. È stato lui a scrivere alla redazione perché, nonostante sei anni e mezzo di relazione e un forte sentimento nei confronti della fidanzata, non si fida più completamente di lei. Gabriele ha raccontato di aver trovato alcune chat sul telefono di Sara che lo hanno portato a sospettare un tradimento. Lei, dal canto suo, ha sempre negato ogni accusa e sostiene che il compagno sia eccessivamente possessivo.

La seconda coppia ufficiale è quella formata da Francesca e Danilo. Anche in questo caso il rapporto è stato messo alla prova da una questione legata alla fiducia. Francesca ha spiegato di aver ricevuto da un'altra ragazza alcuni screenshot di presunte conversazioni avvenute su una piattaforma di incontri, nelle quali il fidanzato avrebbe chiesto un appuntamento e il numero di telefono. Danilo respinge però ogni accusa e sostiene che quelle chat sarebbero state alterate o create attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale.