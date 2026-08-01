Soraya cambia idea dopo Temptation Island: "Cristian è meraviglioso", le sue parole

Soraya Sabetta cambia atteggiamento sui social e sorprende il pubblico dopo le critiche ricevute per il suo percorso a Temptation Island. La giovane, rispondendo a un utente che ha commentato il rapporto con l'ex fidanzato Cristian Mascolino, per la prima volta ha riconosciuto i propri errori senza attaccarlo.

La critica di un utente e la risposta inaspettata di Soraya

Da settimane la giovane è nel mirino delle critiche per il comportamento mostrato nel docu-reality nei confronti dell'ormai ex fidanzato Cristian Mascolino. Sotto uno degli ultimi post pubblicati sui suoi profili, un utente le ha rivolto una lunga critica, spiegando che, a suo avviso, il problema non sarebbe stato tanto l'avvicinamento al single Dimitri, quanto il modo in cui avrebbe trattato Cristian davanti alle telecamere.

Cristian Mascolino

"L'errore più grande che hai fatto, secondo me, non è stato tanto l'avvicinamento a Dimitri ma il trattamento che hai riservato alla persona che dicevi di amare", ha scritto il follower. Secondo l'utente, Soraya avrebbe umiliato l'ex compagno e permesso ad altre persone di deriderlo. Nel messaggio, l'utente ha inoltre sottolineato di non aver mai percepito un reale pentimento da parte della ragazza, pur augurandole di trovare in futuro l'amore che desidera.

A differenza di quanto accaduto in altre occasioni, questa volta Soraya non ha replicato difendendo le proprie scelte né ha risposto in maniera polemica. Al contrario, ha deciso di fare un passo indietro, riconoscendo gli errori commessi durante l'esperienza nel programma e spendendo parole di grande affetto nei confronti di Cristian.

"Ne pago le conseguenze ogni giorno, l'importante è capire dai propri errori. Cristian, avete ragione, è meraviglioso. Se non lo fosse stato non mi sarei mai innamorata di lui. Spero che un giorno arriverà l'amore che ci meritiamo, per entrambi", ha scritto la Sabetta.

Una presa di posizione che ha colpito molti utenti, considerando che nella puntata dedicata al mese dopo del docu-reality, Soraya aveva avuto nei confronti dell'ex fidanzato un atteggiamento totalmente differente. Questa volta, invece, ha preferito ammettere di aver sbagliato, sottolineando pubblicamente le qualità del suo ex fidanzato.

L'ipotesi Uomini e Donne: il cambio di atteggiamento è legato al trono?

Resta da capire se questo cambio di atteggiamento sia frutto di una maggiore consapevolezza oppure se sia legato anche alla volontà di mettere fine alle polemiche che da tempo la travolgono sui social. Un'ipotesi che acquista ancora più peso alla luce di alcune indiscrezioni sul suo futuro televisivo: secondo i rumor, infatti, Soraya Sabetta sarebbe stata contattata dalla redazione di Uomini e Donne per valutare un possibile percorso sul trono.

È quindi inevitabile pensare che un clima così acceso sul web possa rappresentare un ostacolo in vista di un'eventuale partecipazione al dating show di Maria De Filippi e che, proprio per questo, potrebbe esserle stato consigliato di abbassare i toni.