Temptation Island, Federica e Alfonso: ecco come è finito il loro viaggio nei sentimenti, l’indiscrezione

Federica e ### Alfonso sono una delle coppie di Temptation Island di cui ancora non conosciamo il destino. Dopo la quinta puntata, nessuno dei due ha ancora richiesto il falò di confronto, anche se alcuni video tra Federica e il tentatore Stefano hanno fatto ingelosire Alfonso. Il problema principale tra i due fidanzati è l'eccessiva gelosia del 25enne napoletano.

Una relazione segnata dalla gelosia

Federica, 20 anni, estetista, aveva scritto alla redazione del docu-reality perché, in otto anni di fidanzamento, Alfonso le ha fatto rinunciare a tutto. Nella clip di presentazione, la ragazza aveva rivelato che Alfonso non le permette di andare a ballare o semplicemente a fare una pizza con le amiche senza di lui. L'unica volta in cui si è allontanata per un corso a Roma, Alfonso si era presentato in albergo in piena notte perché non si fidava.

Nell'ultima puntata, andata in onda martedì 8 ottobre, Federica si è avvicinata al tentatore Stefano. Dopo aver visto il video, Alfonso, in preda alla rabbia, ha spaccato un paio di sedie nel villaggio e, per ripicca, si è accostato alla tentatrice Silvy. Secondo le ultime anticipazioni, condivise da Deianira Marzano sul suo profilo Instagram, la coppia non sarebbe riuscita ad appianare le loro divergenze.

Federica e il tentatore Stefano

Indiscrezioni sulla coppia: Federica e Alfonso escono separati dal reality?

Il loro viaggio nei sentimenti sembrerebbe essere giunto al capolinea e avrebbero deciso di uscire dal villaggio come single. L'esperta di gossip, basandosi su una segnalazione di un'amica di Federica, ha scritto: "Lei si è presentata da sola alla puntata dopo un mese e adesso sale spesso a Milano per incontrare il single Stefano".

Alla luce di questa anticipazione, dopo otto anni di fidanzamento, la coppia avrebbe deciso di interrompere la relazione. Il loro percorso nel docu-reality ha messo in luce le crepe che li avevano spinti a partecipare al programma di Filippo Bisciglia. Come anticipato, Temptation Island ha aggiunto una settima puntata alla programmazione e terminerà il 22 ottobre.