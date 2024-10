Temptation Island 2024 aggiunge una settima puntata: ecco quando finirà il docu-reality

Il viaggio dei sentimenti delle coppie rimaste in gioco a Temptation Island si allunga di una settimana. Secondo le indiscrezioni raccolte da Fanpage, la versione autunnale del docu-reality avrà una puntata extra e si concluderà il prossimo 22 ottobre. Tuttavia, non è ancora chiaro se il settimo appuntamento sarà incentrato sulle coppie rimaste in gioco, o se sarà dedicato ad approfondire i rapporti tra fidanzati ed ex fidanzati un mese dopo la fine delle registrazioni.

Temptation Island durerà sette puntate

Attualmente all'Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula sono rimaste in gioco quattro coppie: Millie Moi e Michele Varriale, Federica Petagna e Alfonso D'Apice, Titty Scialò e Antonio Maietta e, infine, Mirco Rossi e Giulia Duranti. Nella quinta puntata quest'ultima coppia è arrivata al punto di rottura, la ragazza, dopo aver visto una clip di Mirco con la sua tentatrice ha chiesto il falò di confronto che vedremo martedì 15 ottobre.

La prima coppia a dire addio al programma è stata quella formata da Fabio Mascaro e Sara El Moudden, lei aveva sentito il fidanzato confessare in diretta, parlando con gli altri ragazzi, un suo recente tradimento. Nonostante un falò di confronto infuocato, i due sono usciti come coppia, lei aveva detto lasciando la spiaggia che voleva sapere il nome della ragazza con cui Fabio era andato a letto e quando si era consumato il fattaccio.

Il falò do Alfred ed Anna

La coppia che ha regalato maggior emozioni è stata quella composta da Diandra Pecchioli e Valerio Palma. Alla redazione del programma aveva scritto Valerio che voleva convincere la sua fidanzata a lasciare la sua attività imprenditoriale per seguirlo a Brindisi. Di fronte al rifiuto di lei si era consumata la rottura. Ma dopo ventiquattro ore Valerio ci aveva ripensato e, dopo aver scritto una lettera a Diandra, aveva chiesto un nuovo faccia a faccia durante il quale si sono giurati amore eterno.

Valerio chiede scusa a Diandra nel secondo falò di confronto a Temptation Island: "ho sbagliato"

Martedì scorso c'è stato anche il falò di confronto più atteso della stagione, quello tra Anna Acciardi e Alfred Ekhator, lei aveva chiesto di poter incontrare il suo fidanzato dopo che lui si era baciato con la sua tentatrice. Il feroce confronto è stato all'altezza delle aspettative. La Acciardi non ha fatto sconti al suo fidanzato, rinfacciandogli il suo comportamento senza farsi impietosire dalle sue lacrime. Secondo alcune fonti i due sarebbero tornati insieme, ma la notizia è solo un rumor.