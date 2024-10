Manuel Maura su Francesca Sorrentino di Uomini e donne: “La vita è imprevedibile...”

Francesca Sorrentino e Manuel Maura, protagonisti di Temptation Island 2023, hanno vissuto una relazione altalenante. Dopo essersi separati, i due sono tornati insieme, ma si sono nuovamente divisi a giugno. Attualmente, Francesca è tronista di Uomini e Donne, mentre Manuel esclude un possibile ritorno, ma mantiene una porta aperta per il futuro.

La coppia partecipò al docu-reality prodotto da Maria De Filippi dopo che la ragazza aveva scritto alla redazione: "Lui ogni due per tre mi lascia e dopo un mesetto è lui che ritorna". Durante il falò di confronto, i due decisero di separarsi. Nell'ultima puntata del programma, che raccontava cosa era successo alle coppie un mese dopo la fine delle registrazioni, Manuel e Francesca confermarono la scelta, presentandosi davanti a Filippo Bisciglia come single.

Le dinamiche della relazione tra Manuel e Francesca

Nonostante fossero stati così decisi a separarsi, i due sono tornati a essere una coppia qualche mese dopo la fine del loro viaggio nei sentimenti, ma a giugno le loro strade si sono divise di nuovo. Francesca, a settembre, è diventata una nuova tronista di Uomini e Donne, e molti hanno pensato che Manuel potesse scendere sul parterre per corteggiarla.

Francesca Sorrentino sul trono classico

Nelle scorse ore, rispondendo a un box di domande dei suoi follower su Instagram, Maura ha chiarito che al momento esclude un ritorno con la sua ex fidanzata, anche se lascia ancora una porta aperta. "Allora, ti dico la verità: non penso sia possibile un ritorno con Francesca. Però la cosa bella della vita è che è imprevedibile, può succedere di tutto. Quindi non lo so, mai dire mai nella vita".

In un'altra domanda su un suo eventuale tradimento durante la relazione con la nuova tronista, Manuel ha replicato: "Questa è una domanda a cui ho sempre risposto, non ho problemi a rispondere. Una volta, ma era all'inizio. Poi, altre volte se ho conosciuto altre ragazze è perché ci eravamo lasciati con Francesca".

Temptation Island 2024 aggiunge una settima puntata: ecco quando finirà il docu-reality

Tra gli altri quesiti a cui ha risposto l'ex di Temptation, uno era collegato all'attuale edizione del Grande Fratello. Qualche suo fan si augura di vedere Manuel nella casa più spiata d'Italia. Per il momento, lui si limita a seguire il reality dal divano di casa e ha scelto anche la sua gieffina preferita: Jessica Morlacchi.