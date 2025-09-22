Temptation Island e poi… e poi…, l’epilogo: Sonia Barrile e Simone Margagliotti rivelano il sesso del bebè

Questa sera su Canale 5 va in onda la seconda e ultima puntata dello speciale Temptation Island e poi...e poi..., dove verrà svelato il destino delle coppie che hanno preso parte al docureality la scorsa estate. Tra i più attesi ci sono Sonia Barrile e Simone Margagliotti: proprio lei, ad agosto, aveva annunciato a Filippo Bisciglia di essere in attesa di un bambino.

Il ritorno di Temptation Island: dove siamo rimasti

Nel primo appuntamento abbiamo scoperto il futuro di tre coppie. Sarah e Valerio si sono detti addio, nonostante tra loro ci fosse stato un riavvicinamento. Valerio aveva interrotto anche la relazione con la tentatrice Ary, ma in seguito lui e Sarah hanno deciso di riprovarci, come hanno raccontato durante la registrazione di una puntata di Uomini e Donne.

Per Marco e Denise il percorso nei sentimenti si è invece concluso con una separazione definitiva. La storia più intricata è stata quella di Lucia e Rosario: lei ha ammesso di aver tradito il fidanzato con il tentatore Andrea e di aver avuto anche un flirt con Salvatore. Nel frattempo Rosario è stato scelto come nuovo tronista, ma Lucia ha deciso di mettergli i bastoni tra le ruote rivelando a Maria De Filippi che tra lei e il suo ex c'erano ancora rapporti intimi, tanto che la conduttrice lo ha allontanato da Uomini e donne.

Sonia si allontana da Simone

Chi sono le coppie protagoniste della seconda puntata

Stasera scopriremo il destino delle altre quattro coppie protagoniste dell'ultima edizione di Temptation Island: Alessio Loparco e Sonia Mattalia, i due avvocati che si sarebbero cancellati dall'albo poco prima di entrare nel resort calabrese; Antonio Panico e Valentina Riccio, che dopo la proposta di matrimonio ci apriranno le porte della loro casa mostrandoci anche il famoso Gazebo.

Un'altra coppia pronta a rivelare il proprio destino è quella composta da Antonio Panico e Valentina Riccio, che si erano lasciati durante il programma. Infine, sarà il turno di Sonia Barrile e Simone Margagliotti, che nel frattempo hanno scoperto il sesso del loro bambino. Un lieto evento che, tuttavia, non sembra essere bastato a riportarli insieme.