Temptation Island: è tutto finto? Ecco le indiscrezioni sul reality show raccontate dagli addetti ai lavori

La prima puntata di Temptation Island ha già mostrato alcune crepe nelle coppie che partecipano al docu-reality. Tony, arrivato all'Is Morus Relais con Jenny ha affermato senza problemi che in lui convive un Mister Hyde che si scatena quando la fidanzata è assente. Alessia, ha chiesto per due volte il falò di confronto dopo aver visto i video tra il suo fidanzato Tony e la tentatrice Marika.

La verità dietro le quinte di Temptation Island

Il celebre reality dei sentimenti, come lo definisce Filippo Bisciglia è nuovamente al centro delle discussioni, ma questa volta non per le avventure sentimentali dei suoi protagonisti, bensì per le voci che circolano sulla veridicità delle sue dinamiche. Amedeo Venza, ha lanciato una clamorosa indiscrezione su Instagram, rivelando informazioni che potrebbero gettare una nuova luce sul programma.

Secondo il noto esperto di gossip, un messaggio proveniente da una persona vicina al resort Is Morus Relais, avrebbe confermato che il reality è gestito con estrema segretezza. Questa fonte afferma che, durante le registrazioni, tutto il resort viene affittato dalla produzione e nessun dipendente è autorizzato a lavorare al suo interno, fatta eccezione per il personale strettamente necessario per la trasmissione. Questo serve a prevenire qualsiasi fuga di notizie o spoiler.

Jenny e Tony durante la clip di presentazione

Le registrazioni dell'edizione 2024, secondo le stesse fonti, si sarebbero concluse tra martedì e mercoledì della scorsa settimana. A conferma di ciò, la fonte ha inviato tre foto del villaggio dei fidanzati, mostrando gli assistenti di produzione e i tecnici intenti a smontare le strutture del set. Nonostante alcune voci dicessero che le riprese fossero terminate molto prima, questa testimonianza suggerisce che tutto sia proceduto regolarmente, nonostante la presunta squalifica di una coppia.

Inoltre, un tecnico coinvolto nella produzione avrebbe rivelato che ci sono stati numerosi tradimenti tra i partecipanti di questa edizione. Questi episodi, secondo quanto riportato, sarebbero autentici e non frutto di una sceneggiatura. Le dinamiche del reality, dunque, sarebbero vere e rifletterebbero realmente le situazioni vissute dai concorrenti. "Un tecnico ci ha detto che ci sono state molte corna ed è tutto vero quello che vediamo, a quanto pare è durato tutte le settimane quindi non è finito prima come molti dicono", ha scritto la fonte anonima.