Temptation Island, le segnalazioni su Lino: dalle chat hot ai provini con Armando Incarnato di Uomini e Donne

Sembrerebbe che l'ultima puntata di Temptation Island, trasmessa ieri sera, abbia scatenato un vero e proprio vespaio intorno alla coppia formata da Lino e Alessia. Lui si è rivelato un farfallone fin dalle prime fasi del programma, mostrando un comportamento decisamente malizioso con le tentatrici, in particolare con una di loro: Marika. Tuttavia, le recenti accuse che si leggono sul web sono andate ben oltre le aspettative.

Le mille facce di Lino Giuliano di Temptation Island

Secondo le dichiarazioni della TikToker Andy Respiggi su Instagram, il fidanzato di Alessia avrebbe avuto un approccio estremamente esplicito con lei, mostrando le sue parti intime e facendo commenti audaci. Andy ha reso pubblico questo comportamento tramite una storia sui social: "Sono andata a cercare chi fosse questo Lino a Temptation Island, ho aperto la chat su Facebook e mi sono ritrovata la sua proboscide in primo piano!", ha scritto nel post condiviso.

Inoltre, ci sono state altre segnalazioni sui comportamenti di Lino al di fuori del programma, incluse chat compromettenti inviate ad altre ragazze e dubbi riguardo al suo reale lavoro, sembra che non sia un barbiere come aveva dichiarato, ma un rider per le consegne a domicilio. Deianira Marzano ha pubblicato sul suo profilo Instagram che alcune ragazze le hanno girato dei messaggi Whatsapp di Lino.

Lino e Alessia a Temptation Island

Per completare il quadro, aggiungiamo che sembra che Lino non sia andato a Temptation Island per rispettare la richiesta della sua fidanzata ma per entrare nel mondo dello spettacolo. Come riportato da Fanpage, in passato ha tentato di intraprendere la carriera musicale, collaborando con suo fratello Giuliano, cantante neomelodico. Nel 2021 hanno pubblicato il brano "Guagliò", che però non ha avuto successo nel panorama musicale partenopeo.

Temptation Island, torna l'ipnotico reality che definire trash è limitante

In aggiunta, il portale rivela che Lino, insieme ad Armando Incarnato, noto per le sue partecipazioni al Trono Over di Uomini e Donne, ha provato a fare dei provini cinematografici per ruoli ispirati a personaggi di Gomorra - La Serie. In passato, Armando è apparso nella quarta stagione della serie televisiva, interpretando una delle guardie del corpo del boss.

Durante la prima puntata di Temptation Island, Lino si è avvicinato molto a Marika, una delle tentatrici. I video mostrati da Filippo Bisciglia ad Alessia hanno spinto la ragazza a chiedere immediatamente il falò di confronto. Lino ha respinto la sua richiesta, dicendo di non voler lasciare il villaggio. Alessia, tuttavia, non si è arresa e ha reiterato la sua domanda. La prossima settimana scopriremo quale sarà la risposta del mancato neomelodico.