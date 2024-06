Temptation Island: ecco la coppia espulsa dal programma, l'indiscrezione

Pochi minuti fa è stata identificata la coppia che ha dovuto lasciare il docu reality: l'indiscrezione non è stata confermata dalla produzione

Secondo quanto trapelato nelle ultime ventiquattro ore, una coppia sarebbe stata squalificata da Temptation Island. Alcune segnalazioni hanno identificato i due fidanzati che, gioco forza, hanno dovuto abbandonare l'Is Morus Relais: si tratterebbe di Jenny e Tony, la seconda coppia ufficiale presentata dalla produzione qualche giorno fa.

Jenny e Tony espulsi da Temptation Island: ecco cosa sarebbe successo

L'indiscrezione è stata diffusa dall'esperta di gossip Deianira Marzano. Una follower dell'influencer le ha scritto: "Lei ha pubblicato una storia dicendo che è di nuovo disponibile per prendere appuntamenti. Lei è una lashmaker", ovvero una stylist del settore beauty specializzata nella cura delle ciglia.

Secondo le indiscrezioni di Novella 2000, la coppia è stata squalificata perché Jenny aveva chiesto il falò di confronto dopo che le erano stati mostrati dei video in cui Tony appariva particolarmente vicino a una delle tentatrici. Quando lui ha rifiutato la richiesta, è scoppiato il caos e Jenny ha eluso la sorveglianza per raggiungere la parte del residence riservata ai fidanzati.

La presentazione della coppia

Jenny aveva chiesto di partecipare al docu-reality perché era stata contattata da una ragazza che le aveva mostrato i messaggi scambiati con Tony. "Un giorno mi contatta una ragazza e mi inizia a mandare le foto delle loro conversazioni, lui le aveva scritto: 'Che bel culetto'". Lui aveva asserito che il suo profilo Instagram era stato hackerato.

Jenny e Tony

"Tony non mi consente di vivere la mia vita. Lui fa il DJ ed è sempre in giro, sempre circondato da ragazze. Per farvi capire chi è Tony, quando ci siamo conosciuti, tre ragazze avevano le chiavi di casa sua, tutte e tre. Ecco questo è Tony", aveva detto Jenny concludendo la presentazione.