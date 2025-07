Temptation Island, Alessia replica a Lino dopo la rottura: “Quando finirai di dire cazz*te?”

La storia tra Alessia Pascarella e Lino Giuliano si è chiusa - di nuovo - nel caos dei social, tra accuse, frecciate e una replica velenosa che non è passata inosservata. I due li abbiamo conosciuti grazie alla partecipazione all'edizione 2024 di Temptation Island, dalla quale uscirono separati dopo un percorso turbolento che aveva messo a nudo le fragilità della loro relazione.

Eppure, qualche mese dopo la fine del programma, c'era stato un clamoroso ritorno di fiamma. Lo scorso novembre, Lino aveva sorpreso l'ex fidanzata con un gesto romantico: le aveva donato un grande mazzo di rose rosse e una 'stella', simbolo del loro amore e chiesto scusa pubblicamente per i suoi errori.

I due sembravano più uniti che mai, tanto che all'inizio dell'anno avevano condiviso un intervento di rinoplastica, raccontando sui social che si trattava di un sogno che coltivavano da tempo. Ma la pace è durata poco: a febbraio era arrivata una nuova rottura, apparentemente definitiva.

Lino e Alessia al falò di confronto

Il caso Grande Fratello e le polemiche su Lino Giuliano

Nel frattempo, il nome di Lino Giuliano era tornato al centro dell'attenzione per un altro motivo. Era stato scelto come concorrente della nuova edizione del Grande Fratello, ma era stato espulso prima ancora di entrare nella Casa a causa di alcune frasi omofobe scritte in un commento social contro Bambolina, un noto tiktoker partenopeo. Un episodio che aveva sollevato un'ondata di critiche, gettando nuove ombre sulla figura dell'ex volto di Temptation Island.

Lo sfogo di Lino: "Ho provato tutto per salvare la relazione"

Negli ultimi giorni, dopo settimane di silenzio e tensioni latenti, Lino ha pubblicato un lungo sfogo su Instagram in cui ha annunciato la rottura definitiva: "Ho deciso di chiudere la mia relazione - ha scritto in una storia di Instagram - Da troppo tempo sto sopportando una persona che è cambiata, che non mi dà più attenzioni e mi manca di rispetto".

E ancora: "Per questa relazione sono andato anche da uno psicologo da solo. Ma quando sei l'unico a lottare, capisci che non è amore, è solo sofferenza." Non è mancata poi un'allusione al presunto opportunismo della sua ex compagna: "Oggi l'amore dura finché dai. Finché offri viaggi, cene, regalie... I sentimenti sono diventati contratti non firmati."

La risposta di Alessia Pascarella: "Mi vergogno io per te"

A stretto giro è arrivata la replica tagliente dell'ormai ex fidanzata, che ha scelto di rispondere con toni decisi attraverso alcune storie Instagram. Inizialmente ha pubblicato lo screen di una chat, censurato, accompagnato dalla frase: "Quando finirai di raccontare caz.ate? Non è mai troppo tardi per guardarsi allo specchio e capire la verità."

Il contenuto è poi scomparso, ma non prima di attirare l'attenzione dei follower. Poco dopo, Alessia ha rincarato la dose, stavolta con un messaggio più articolato: "La mia vita privata non è più social da un pezzo. Ma vedo che c'è ancora chi vive di illusioni e teatrini. È iniziata una nuova edizione di Temptation, fatevene una ragione: la nostra è finita. Mai stata mantenuta. Mai avuto bisogno di nessuno per vivermi la vita."

E ha aggiunto: "Il silenzio l'ho scelto per rispetto, ma ora basta. Chi finge maturità, impari prima la verità. Perché la pazienza ha un limite. E io l'ho quasi superato. Ho cancellato la storia precedente, perché di schifezze da pubblicare ne avrei tante... Ma mi vergogno io, per prima."

Un addio definitivo?

Infine, Alessia ha chiuso ogni spiraglio a un possibile ritorno: "Come hai visto, il coraggio non mi manca. E se serve, non mi limiterò a pubblicare altro. Ora basta con questi teatrini. Chiudiamola qui." Parole che non lasciano spazio a interpretazioni: tra Lino e Alessia sembra davvero finita. E questa volta, per sempre.