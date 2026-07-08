Temptation Island, la coppia più silenziosa nasconde un finale da favola: arriva il sì?

La coppia è arrivata a Temptation Island con un grande interrogativo legato al futuro della relazione. Dopo anni insieme e una proposta di matrimonio mai arrivata, il percorso nel reality potrebbe aver cambiato tutto.

Questa sera andrà in onda la terza puntata di Temptation Island, mentre alcune coppie hanno già attirato l'attenzione del pubblico con crisi e confronti accesi, una relazione rimasta più lontana dai riflettori potrebbe nascondere un finale sorprendente. Le ultime indiscrezioni parlano infatti di un possibile lieto fine per Bernadette Cinquegrana e Diamante Crispino, con una proposta di matrimonio arrivata dopo un lungo percorso fatto di dubbi, attese e promesse rimandate.

Una storia d'amore lunga 16 anni e un sogno mai realizzato

Bernadette e Diamante sono fidanzati da ben 16 anni, ma nella loro relazione è sempre rimasto un punto interrogativo: il matrimonio. È stata proprio Bernadette a decidere di scrivere a Temptation Island, raccontando di essere stanca di aspettare una proposta che non arrivava mai.

Diamante Crispino e Bernadette Cinquegrana

Nel video di presentazione, la ragazza aveva spiegato il motivo della sua scelta: "Sono fidanzata da 16 anni con Diamante. Sono io che scrivo a Temptation Island perché gli chiedo sempre di sposarmi, ma lui dice che non è pronto. Non mi dà spiegazioni e non mi fa neanche una promessa per il futuro".

Diamante, invece, aveva spiegato di aver accettato la partecipazione al reality per capire cosa lo bloccasse: "Partecipo a Temptation Island per trovare una risposta dentro di me e capire perché non riesco a dare a Bernadette quello che mi chiede da tanto tempo".

A differenza di altre coppie protagoniste di accesi confronti e momenti di tensione, Bernadette e Diamante sono apparsi poco nelle prime puntate di Temptation Island. A far crescere la curiosità sono state le anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni, secondo cui la coppia avrebbe lasciato il programma insieme e Diamante avrebbe finalmente deciso di fare il grande passo, chiedendo a Bernadette di sposarlo.

L'indiscrezione, al momento, non è stata confermata ufficialmente, resta da capire se la proposta sia arrivata durante il falò di confronto finale davanti a Filippo Bisciglia oppure dopo la fine delle registrazioni, lontano dalle telecamere. Per scoprire la verità bisognerà attendere le prossime puntate o lo speciale Temptation Island - Un mese dopo, dove le coppie raccontano cosa è successo dopo la fine del viaggio nei sentimenti.