Temptation Island, la coppia più silenziosa nasconde un finale da favola: arriva il sì?

Questa sera andrà in onda la terza puntata di Temptation Island, mentre alcune coppie hanno già attirato l'attenzione del pubblico con crisi e confronti accesi, una relazione rimasta più lontana dai riflettori potrebbe nascondere un finale sorprendente. Le ultime indiscrezioni parlano infatti di un possibile lieto fine per Bernadette Cinquegrana e Diamante Crispino, con una proposta di matrimonio arrivata dopo un lungo percorso fatto di dubbi, attese e promesse rimandate.
Una storia d'amore lunga 16 anni e un sogno mai realizzato
Bernadette e Diamante sono fidanzati da ben 16 anni, ma nella loro relazione è sempre rimasto un punto interrogativo: il matrimonio. È stata proprio Bernadette a decidere di scrivere a Temptation Island, raccontando di essere stanca di aspettare una proposta che non arrivava mai.
Nel video di presentazione, la ragazza aveva spiegato il motivo della sua scelta: "Sono fidanzata da 16 anni con Diamante. Sono io che scrivo a Temptation Island perché gli chiedo sempre di sposarmi, ma lui dice che non è pronto. Non mi dà spiegazioni e non mi fa neanche una promessa per il futuro".
Diamante, invece, aveva spiegato di aver accettato la partecipazione al reality per capire cosa lo bloccasse: "Partecipo a Temptation Island per trovare una risposta dentro di me e capire perché non riesco a dare a Bernadette quello che mi chiede da tanto tempo".
A differenza di altre coppie protagoniste di accesi confronti e momenti di tensione, Bernadette e Diamante sono apparsi poco nelle prime puntate di Temptation Island. A far crescere la curiosità sono state le anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni, secondo cui la coppia avrebbe lasciato il programma insieme e Diamante avrebbe finalmente deciso di fare il grande passo, chiedendo a Bernadette di sposarlo.
L'indiscrezione, al momento, non è stata confermata ufficialmente, resta da capire se la proposta sia arrivata durante il falò di confronto finale davanti a Filippo Bisciglia oppure dopo la fine delle registrazioni, lontano dalle telecamere. Per scoprire la verità bisognerà attendere le prossime puntate o lo speciale Temptation Island - Un mese dopo, dove le coppie raccontano cosa è successo dopo la fine del viaggio nei sentimenti.