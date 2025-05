Temptation Island 2025, coppia di Uomini e donne pronta a mettersi in gioco? L'Indiscrezione

È iniziato il conto alla rovescia per la nuova edizione di Temptation Island, che dovrebbe tornare su Canale 5 giovedì 3 luglio, anche se non è ancora arrivata la conferma ufficiale da parte di Mediaset. Tuttavia, i preparativi sembrano già in corso, e le indiscrezioni iniziano a circolare con insistenza.

Il messaggio di Roberta che fa pensare

Tra i nomi più chiacchierati di questa edizione, spunta una coppia proveniente da Uomini e Donne che ha lasciato lo studio nella puntata andata in onda il 12 febbraio 2024: Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, due dei personaggi più amati e discussi del programma.

A far sospettare un loro coinvolgimento è stata proprio Roberta. Nelle ultime ore, infatti, l'ex dama del Trono Over ha pubblicato una storia su Instagram in cui, mangiando una fetta di torta, pronuncia una frase emblematica: "È proprio un viaggio nei sentimenti". Una citazione tutt'altro che casuale, visto che è il motto ufficiale di Temptation Island. Che sia un indizio?

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza

Una sola edizione estiva per il 2025

Come confermato da Giuseppe Candela, quest'anno non ci sarà il raddoppio autunnale: Temptation Island tornerà infatti con una sola edizione estiva, sempre condotta da Filippo Bisciglia. Ma non è tutto: cambia anche la location.

Il cambio location: dalla Sardegna alla Calabria

Dopo undici anni in Sardegna, il programma saluta definitivamente il resort Is Morus Relais, perché il residence è stato venduto a un imprenditore turco, titolare di una catena alberghiera e si trasferisce in Calabria, precisamente a Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro.

È la prima volta che il viaggio dei sentimenti sbarca in Calabria, in precedenza Temptation Island era stata registrata in Puglia, ovvero a Castellaneta Marina, in provincia di Taranto, e poi nel Lazio, a Gaeta, in provincia di Latina. Il resort in cui si svolgeranno le riprese sarà il Calandrusa Resort, una struttura immersa in cinque ettari di vegetazione mediterranea, con ampi spazi esterni e vista sul mare.