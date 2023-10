Temptation Island, dal braccio di Mirko Brunetti scompare il tatuaggio dedicato a Greta Rossetti

Mirko Brunetti e Greta Rossetti avevano colto di sorpresa Filippo Bisciglia nell'ultima puntata di Temptation Island. I due, conosciutisi durante il docureality, avevano deciso di farsi un tatuaggio di coppia solo pochi giorni dopo il loro incontro. Oggi, sembra che quel tatuaggio sia svanito dal braccio di Mirko, cancellato insieme alla sua storia con l'ex tentatrice.

Mirko Brunetti era entrato a Temptation Island con Perla Vatiero, con la quale era fidanzato da cinque anni, compresi anche alcuni anni di convivenza. All'interno del docureality, la coppia si è disgregata, e Mirko ha conosciuto Greta Rossetti, mentre Perla è entrata in contatto con il tentatore Igor Zeetti.

La fine della relazione Tra Mirko e Greta

Entrambe le coppie sono state ospiti in diverse trasmissioni televisive. L'ultima apparizione congiunta è avvenuta durante una puntata di Uomini e donne, il dating show condotto da Maria De Filippi.

Nei giorni scorsi le due coppie si sono sfasciate, anche se Greta e Mirko non hanno mai ufficializzato la loro rottura che, comunque, dalle dichiarazioni fatte, sembra essere certa.

Temptation Island 2023: Mirko Brunetti spiega il tatuaggio con Greta Rossetti e fa pace con la madre

Addio al tatuaggio di coppia?

Con la fine della relazione tra Mirko e Greta sembra essersi dileguato anche il tatuaggio di coppia realizzato da Mirko e l'ex tentatrice. In una foto condivisa su Instagram, in cui è presente anche Manu, anch'egli partecipante a Temptation Island, Mirko mostra il braccio sinistro, quello su cui era presente il tatuaggio, ma la scritta "I tuoi occhi la mia cura" non è più visibile. Sembra proprio che Mirko l'abbia rimosso poco dopo la conclusione della breve storia d'amore con Greta.

Nei giorni scorsi, Mirko, riferendosi ad un possibile ritorno di fiamma con Perla, aveva detto: "La storia con Perla è finita insieme a Temptation Island. Chiunque voglia alimentare altro, sappiate che lo fa in malafede e perché fa comodo così"