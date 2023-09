Greta Rossetti e Mirko Brunetti di Temptation Island si sono lasciati: Petra torna in gioco

Greta Rossetti e Mirko Brunetti erano certi di aver trovato l'amore a Temptation Island, ma la loro storia è stata effimera, troppo breve per essere considerata autentica. Nelle ultime ore, Greta ha a ha smesso di seguire Mirko. La situazione è scoppiata quando Mitko ha oncontrato, forse solo per una coincidenza, la sua ex ad un evento. Ecco come i tre protagonisti di questa vicenda hanno raccontato gli avvenimenti di questi ultimi giorni.

La crisi tra Greta Rossetti e Mirko Brunetti

Greta Rossetti ha deciso di interrompere la sua relazione con Mirko a seguito di una storia pubblicata da Perla su Instagram. Nel video condiviso, si poteva vedere l'ex coppia partecipare allo stesso evento. Tuttavia, sia Mirko che Perla hanno sottolineato che si trattava solo di una coincidenza.

Greta Rossetti non ha reagito positivamente a questo episodio, convinta che i due ex si fossero accordati per creare deliberatamente l'interesse necessario affinché se ne parlasse. È rimasta anche irritata dal fatto che Mirko non l'avesse avvertita. "Non lo sapevo, sono fatti loro", ha detto sui social, chidendo ai suoi follower di non accostarla a queste situazioni: "Non voglio stare in mezzo alle loro cose"

Le scuse di Perla Vatiero

Dopo la pubblicazione del video, Perla ha cercato di scusarsi con Greta, ribadendo che l'intera situazione era nata da un equivoco: "Alla sfilata a cui ho partecipato era presente anche Mirko ma non era con me ed eravamo entrambi con persone diverse - ha sottolineato la Vatiero - Non era mia intenzione quello di inquadrarlo nel video della storia ma la prospettiva delle modelle che sfilavano purtroppo era quella e anzi chiedo scusa a Greta se ha potuto darle fastidio. Dopo tutto quello che è successo ci siamo salutati da persone mature che hanno vissuto una storia di cinque anni anche perché abbiamo chiarito telefonicamente proprio per poterci vivere le nostre vite e frequentazioni senza rabbia e rancori".

Mirko Brunetti rompe il silenzio

L'ultimo a parlare è stato Mirko Brunetti. Dopo le esternazioni delle sue due ex, anche lui ha pubblicato un post su Instagram. Nelle sue storie, l'imprenditore di Rieti ha scritto: "_Mi sono preso un po' di tempo perché è una situazione che non mi fa stare bene, anzi ci sto di mer.a e la mia priorità era chiarire la situazione con Greta e farle capire la semplicità della dinamica di quanto accaduto. Sempre per Greta, mi sono accertato dei non andare all'evento nello stesso orario di Perla proprio per evitare fraintendimenti e gossip ma non avrei mai immaginato di dover giustificare niente del genere. Se questo basta per creare dubbi su di me, dopo che ho acconsentito a cene ed uscite con ex ed averla comunque difesa a mie spese, va benissimo ma ancora una volta mi sento di poter andare a testa alta.

"Apro e chiudo parentesi: la storia con Perla è finita insieme a Temptation Island. Chiunque voglia alimentare altro, sappiate che lo fa in malafede e perché fa comodo così", ha conluso Mirko.

Mirko e Greata a Temptation Island

Greta Rossetti e Mirko Brunetti si sono incontrati durante l'ultima edizione di Temptation Island 2023. In quel frangente, Mirko partecipava al programma insieme a Perla Vatiero, sua compagna da cinque anni con cui conviveva. Greta, nel ruolo di tentatrice, ha catturato l'attenzione di Mirko, e come talvolta accade in questo contesto, i due si sono innamorati, o così sembrava. Quando Mirko ha lasciato Perla durante il falò di confronto, lui e Greta sono usciti insieme dal programma e subito si sono fatti il tatuaggio di coppia sul braccio: "I tuoi occhi, la mia cura". Speriamo solo che non sia uno di quelli indelebili.