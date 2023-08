Temptation Island 2023: Mirko Brunetti spiega il tatuaggio con Greta Rossetti e fa pace con la madre

Mirko Brunetti e l'ex fidanzata Perla Vatiero sono stati tra i protagonisti di Temptation Island 2023. Dopo la conclusione del docureality, i due ragazzi hanno preso strade diverse. Attualmente, lui è fidanzato con Greta Rossetti, una tentatrice conosciuta all'interno del programma. Mirko, nelle ultime ore, ha risposto ad alcune domande dei suoi follower, rivelando il motivo per cui lui e la sua nuova fidanzata si sono fatti un tatuaggio, svelato nel corso della puntata finale del programma.

Nell'ultima puntata di Temptation Island, i concorrenti sono stati mostrati un mese dopo la conclusione delle registrazioni del programma. Tra le coppie che hanno scelto di separarsi vi è quella composta da Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Questi due sono gli unici che hanno avviato subito nuove relazioni: Mirko Brunetti con la tentatrice Greta, e Perla con il tentatore Igor.

Durante il sesto episodio del docureality, Mirko e Greta hanno mostrato a Filippo Bisciglia il tatuaggio di coppia che si sono fatti sul braccio: "I tuoi occhi, la mia cura".

"Lo abbiamo fatto perché dentro il villaggio ci siamo aiutati a vicenda su tanti aspetti della nostra vita. Sono stati momenti e sensazioni talmente belle e forti che abbiamo deciso di lasciarle indelebili", ha spiegato Mirko ad i suoi follower.

Il rapporto tra Mirko e Greta procede in modo eccellente: "Stiamo conoscendo tutto di noi e ogni giorno che passa va sempre meglio. Vibriamo sulla stessa frequenza", ha condiviso il ragazzo originario di Rieti. Ha poi aggiunto: "Mi sto godendo ogni singolo momento, ho ritrovato una serenità che non sentivo da tempo. Non mi sento più sbagliato della persona che sono, quindi devo dire che sto molto bene".

Riguardo alla sua esperienza a Temptation Island, Mirko ha dichiarato: "Per come mi vedo ad oggi non mi pento di nulla, anzi mi pento di aver perso me stesso pensando solo a cercare di far del bene a chi mi vedeva come un problema. Questa esperienza mi ha insegnato che le cose belle vanno vissute, vanno vissuti a pieno tutti i momenti che ti fanno stare bene, senza paura o pregiudizi. Poi chi vivrà vedrà".

In passato, a causa dei conflitti tra sua madre e Perla, Mirko si era allontanato dalla sua famiglia. Ora che Perla non fa più parte della sua vita, le cose sono cambiate. "Ho rivisto felicità nei loro occhi e nel vedermi sereno e per me questo vale più di ogni altra cosa".

A corredo di questa ritrovata armonia familiare, ha condiviso un post su Instagram in cui compare anche la madre. Nella caption Mirko Brunetti ha scritto: "Con 21 giorni tutto quello che sembrava irrisolvibile di colpo è al suo posto. Sono andato a fondo nei miei pensieri smettendo di farmi domande ma cercando le risposte. Questa foto, questo abbraccio con la mia mamma racchiude tutti quei 21 giorni in cui volevo uscire migliore di come ero entrato. Non pensiamo a cosa sia successo tra noi ma ricominciamo da qui"