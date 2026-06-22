Temptation Island: Filippo Bisciglia svela 3 segreti del backstage

Filippo Bisciglia racconta il lato nascosto di Temptation Island: 100 telecamere, gestione continua del villaggio e il suo ruolo di pronto soccorso dell'amore, tra interventi e monitor h24.

Temptation Island sta per tornare su Canale 5 e l'attesa cresce. A pochi giorni dal debutto, Filippo Bisciglia ha deciso di svelare alcuni dettagli inediti sul dietro le quinte del reality più seguito dell'estate. Tra produzione h24, curiosità tecniche e dinamiche invisibili al pubblico, il conduttore racconta tre segreti che mostrano cosa accade davvero nel villaggio delle tentazioni quando le telecamere sembrano osservare tutto.

Il viaggio dei sentimenti delle sette coppie che si metteranno in gioco al Calalandrusa Beach & Nature Resort inizierà il prossimo 24 giugno e Filippo Bisciglia, ormai volto storico del format, ha voluto condividere con i fan alcune curiosità legate alla produzione. "Ragazzi, mancano pochi giorni all'inizio del programma e voglio svelarvi tre cose che sicuramente non sapete", ha raccontato Bisciglia.

I tre segreti del backstage svelati da Filippo Bisciglia

La prima riguarda la macchina produttiva: nel villaggio sono presenti circa 100 telecamere fisse, a cui si aggiungono una ventina di operatori con camere mobili, soprattutto durante i momenti più delicati come il falò di confronto. "In realtà sono anche di più di cento", ha precisato il conduttore, sottolineando la complessità delle riprese.

Manuel Marano è uno dei tentatori

La seconda curiosità riguarda invece la gestione del meteo durante un confronto: in caso di pioggia viene attivato il cosiddetto "cover set", una versione al coperto del falò, già utilizzata nelle edizioni precedenti ma non sempre notata dal pubblico meno attento.

Infine, la terza curiosità riguarda proprio il ruolo di Bisciglia fuori scena: "Quando non mi vedete sono ai monitor a controllare tutto, osservo i ragazzi, li studio e sono reperibile 24 ore su 24. Un po' come il pronto soccorso dell'amore". Il conduttore ha anche ricordato un episodio curioso, quando in passato è entrato nel villaggio in piena notte per intervenire su una situazione particolare.

Oltre alle sette coppie presentate nelle settimane passate, ieri sono emerse anche le prime indiscrezioni sui tredici tentatori che animeranno il villaggio delle fidanzate, provando a mettere in crisi relazioni già particolarmente fragili.