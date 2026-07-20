Temptation Island, anticipazioni quinta puntata: nuovi falò e coppie al limite

La nuova puntata di Temptation Island si preannuncia ricca di tensioni con Giovanni, Soraya, Andrea e le altre coppie sempre più vicine a decisioni importanti tra crisi, avvicinamenti e nuovi falò.

Questa sera, lunedì 20 luglio, andrà in onda il quinto appuntamento con Temptation Island, il primo della settimana per il programma condotto da Filippo Bisciglia. Questa settimana il viaggio nei sentimenti delle coppie raddoppia: il reality tornerà infatti anche mercoledì sera con una nuova puntata ricca di sorprese, falò, confronti e possibili colpi di scena.

Dopo l'addio al villaggio di Sara e Gabriele e di Alessandra e Rosario, che hanno deciso di uscire dal villaggio come single, le altre coppie rimaste in gioco continuano a vivere momenti di forte tensione. Tra dubbi, avvicinamenti ai single e nuove immagini mostrate nel capanno, il percorso dei fidanzati e delle fidanzate sembra essere sempre più complicato.

Temptation Island, nuovi falò di confronto anticipati: Giovanni furioso con Sabrina

Grazie ai video condivisi dalle pagine social del programma, sappiamo che tra i protagonisti della nuova puntata ci sarà ancora una volta Giovanni, che dopo aver visto alcuni comportamenti della fidanzata Sabrina è arrivato al limite. Nel corso della scorsa puntata il giovane aveva deciso di chiedere il falò di confronto dopo aver assistito a immagini che lo hanno profondamente colpito.

Iris De Lorenzis

"Oggi si è superato il limite. Non voglio incolpare il ragazzo, penso che sia rispettoso perché se una donna ti dice toccami la gamba, toccami la pancia, noi da uomini single non stiamo facendo niente di male, quindi urgentemente ti chiedo di portarmela qua", dichiara Giovanni dopo aver visto l'ennesima clip della compagna.

Anche la coppia formata da Cristian e Soraya continua a essere al centro dell'attenzione. Soraya si è avvicinata molto al single Dimitri, e Cristian ha deciso di chiedere di nuovo un falò di confronto anticipato: "Chiedo un'altra volta il falò, questa volta spero che accetti, sono deciso", dice a Filippo che nel frattempo gli mostra un altro video.

Temptation Island, Iris e Andrea verso un nuovo avvicinamento: Francesca sorprende Danilo

Il focus della puntata si sposterà anche su Iris e Andrea. Il fidanzato sembra essere sempre più interessato alla single Sary e nel nuovo appuntamento potrebbero arrivare ulteriori sviluppi nel rapporto tra i due.

Nella scorsa puntata il pubblico ha conosciuto anche la coppia formata da Danilo e Francesca. Lui si è avvicinato alle ragazze single deludendo la fidanzata, ma questa volta potrebbe essere Francesca a mettere alla prova Danilo. Il ragazzo infatti si troverà davanti a immagini inaspettate che lo porteranno a reagire male: "Ma come si fa? Mi ha distrutto", ha detto scoppiando in lacrime.

La quinta puntata di Temptation Island promette quindi nuovi confronti, richieste di falò anticipati e momenti decisivi per le coppie ancora in gioco.