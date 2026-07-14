"Metto il villaggio sotto e sopra": Giovanni esplode dopo i video 'hot' di Sabrina

I nuovi filmati di Sabrina con il tentatore Lory fanno perdere il controllo a Giovanni. Tra scenate di rabbia, pouf lanciati e una richiesta di falò immediato, il fidanzato dà un ultimatum alla produzione

La pazienza di Giovanni Grazioso è arrivata al limite. Dopo aver visto, nella quarta puntata di Temptation Island una serie di filmati in cui la fidanzata Sabrina Soussi si avvicina sempre di più al tentatore Lory, il giovane è esploso in un duro sfogo, arrivando ad avvisare di mettere il villaggio sotto e sopra se il falò di confronto non dovesse essere accettato.

Perché Giovanni ha perso il controllo dopo gli ultimi video di Sabrina

La serata è precipitata dopo la doppia chiamata nel capanno. Nel primo filmato Giovanni ha visto Sabrina usare la serata cinema per continuare ad avvicinarsi al single Lory. Una situazione che lo ha esasperato: "Mi sta facendo impazzire", ha commentato senza riuscire a trattenere la frustrazione.

Il venditore ambulante catanese, però, ha notato anche un dettaglio che non è sfuggito nemmeno al pubblico: a differenza di Sabrina, il tentatore sembra mantenere un atteggiamento piuttosto distaccato, senza fare particolari passi avanti nei suoi confronti.

Il single Lory

La conferma è arrivata nel secondo video. Sabrina è scoppiata in lacrime, ma per Giovanni il motivo era evidente: non il senso di colpa verso il fidanzato, bensì la delusione per il comportamento di Lory. "A lui non interessa, lei sta soffrendo e non si dà pace. Tutto questo è allucinante", ha osservato.

Poco dopo è stata la stessa Sabrina ad ammettere di sentirsi ferita. "Mi sento usata. Lui si è guardato il film con me, ma poi si è alzato e ha detto 'arrivederci e grazie'. Ho provato a giocare con i cuscini, ma niente." Nonostante tutto, la ragazza ha confessato che il tentatore le piace sempre di più, anche se lui continua a non sbilanciarsi.

Giovanni Grazioso

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è arrivata con un altro filmato. Giovanni ha visto Sabrina sfilare davanti a Lory travestita da Catwoman, prima di lasciarsi spalmare la crema solare dal tentatore su tutto il corpo. A quel punto il fidanzato è esploso scaraventando pouf e materassini in aria.

"Incommentabile, che vergogna! Filippo, chiamo il falò immediato perché sennò metto il villaggio sotto e sopra. Voglio il falò con Sabrina Soussi." Una richiesta pronunciata scandendo nome e cognome della fidanzata, quasi a voler evitare qualsiasi equivoco.

Resta ora da capire se Sabrina accetterà il confronto oppure se deciderà di rimandarlo ancora. Dopo la sfuriata di Giovanni, però, l'impressione è che il loro percorso a Temptation Island sia arrivato a un punto di non ritorno.