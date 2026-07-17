"Una persona rara": Antonella Elia ricorda Alessandro Medici di Temptation Island dopo la notizia della morte

La morte improvvisa di Alessandro Medici ha lasciato un grande vuoto tra gli ex protagonisti di Temptation Island. Tra i ricordi più emozionanti c'è quello di Antonella Elia, che ha voluto dedicare parole di affetto all'uomo conosciuto durante l'edizione 2020 del reality.

Il personaggio televisivo ha raccontato il dolore per la scomparsa del 53enne, definendolo una persona speciale e ricordando il rapporto rimasto vivo anche dopo la fine dell'esperienza nel programma di Canale 5. Un legame fatto di incontri, messaggi e momenti condivisi lontano dalle telecamere.

La notizia della morte di Alessandro Medici è arrivata improvvisamente e ha colpito profondamente chi aveva avuto modo di conoscerlo. Secondo le prime informazioni, il 53enne sarebbe stato colpito da un malore nelle prime ore del mattino di ieri. I soccorsi, allertati dopo la richiesta di aiuto ai genitori, sono intervenuti nella sua abitazione, ma per lui non c'era ormai più nulla da fare. Le cause del decesso non sono ancora state confermate ufficialmente, mentre si ipotizza un possibile infarto.

Alessandro Medici

Antonella Elia e gli ex protagonisti di Temptation Island ricordano Alessandro Medici

Raggiunta da SuperGuidaTv, Antonella Elia ha raccontato la grande tristezza per la perdita dell'ex compagno di viaggio a Temptation Island. Le sue parole hanno restituito il ritratto di un uomo gentile, sempre disponibile e capace di mantenere rapporti sinceri anche dopo la fine del programma.

"Sono molto addolorata. Siamo rimasti in contatto anche dopo Temptation Island. Ci siamo rivisti in occasione di feste di compleanno", ha spiegato Antonella, ricordando come il rapporto con Alessandro non si fosse mai interrotto completamente.

La showgirl ha poi condiviso un suo personale rimpianto: dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip, Alessandro le aveva mandato un messaggio, ma non erano ancora riusciti a sentirsi. "Mi dispiace tanto di non avergli parlato", ha raccontato con commozione, sottolineando il valore umano dell'amico scomparso. "Alessandro era una persona dolce, generosa, amorevole, affettuosa, bella, rara, una persona squisita".

Anche Pietro Delle Piane ha voluto ricordare Alessandro Medici, confermando come il loro rapporto fosse rimasto solido negli anni successivi a Temptation Island. L'attore ha raccontato di aver avuto recentemente un lungo confronto telefonico con lui: "L'ho sentito poco tempo fa, abbiamo avuto una lunga telefonata. Eravamo amici, prima di tutto".

Pietro Delle Piane e Antonella Elia

Un'amicizia che era andata oltre l'esperienza televisiva. Delle Piane ha ricordato alcuni momenti trascorsi insieme ad Alessandro, la sua ex compagna Sofia Calesso e Antonella Elia, tra cui alcuni giorni passati in Umbria. "Alla fine era rimasta davvero una grande amicizia", ha spiegato, ricordando il legame sincero costruito lontano dai riflettori.

Il dolore per la scomparsa di Alessandro Medici ha coinvolto anche Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro, che avevano partecipato alla stessa edizione di Temptation Island. L'ex calciatore ha ricordato Alessandro come un uomo speciale, legato alla famiglia e sempre pronto a regalare momenti di leggerezza alle persone che aveva accanto. "Era una persona splendida, un uomo vecchio stile, che si dedicava molto alla famiglia", ha raccontato Amoruso, aggiungendo che persone con quelle qualità sono sempre più difficili da trovare.

Anche Manila Nazzaro ha espresso il proprio dolore, spiegando di essere rimasta in contatto con Sofia Calesso anche dopo la fine del programma. La conduttrice ha ricordato Alessandro come un padre attento, un uomo rispettoso e un grande lavoratore.

Il ricordo di Filippo Bisciglia dopo la scomparsa di Alessandro Medici

Tra i primi a dedicare un pensiero ad Alessandro Medici è stato Filippo Bisciglia. Il conduttore di Temptation Island ha affidato ai social un messaggio pieno di affetto per il 53enne: "Appena ho saputo mi si è gelato il sangue. Ale sei stato un uomo buono, sempre educato e carino con tutti", ha scritto Bisciglia, ricordando anche i tanti messaggi ricevuti negli anni dall'ex concorrente.

La scomparsa di Alessandro Medici ha così riunito idealmente i protagonisti di quell'edizione del reality, tutti accomunati dal ricordo di una persona descritta come gentile, disponibile e profondamente legata agli affetti.