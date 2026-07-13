Temptation Island anticipazioni: chat segrete, falò e un video sconvolge i fidanzati

La quarta puntata di Temptation Island promette scintille: Giada mostra le chat durante il falò con Rosario e Alessandra, mentre Soraya resta sconvolta da un video su Cristian e i fidanzati affrontano nuove rivelazioni.

Questa sera, lunedì 13 luglio, Temptation Island torna in prima serata con una puntata che si preannuncia decisiva per il destino di diverse coppie. Il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia trasloca dal mercoledì al lunedì per evitare la sfida con la seconda semifinale dei Mondiali 2026, evento che sta facendo registrare ascolti record su Rai 1. Tra confronti infuocati, falò anticipati e immagini choc, ecco cosa vedremo nella quarta puntata.

Il confronto a tre tra Rosario, Alessandra e Giada arriva al momento decisivo

La puntata ripartirà dal momento che ha chiuso il precedente appuntamento: il primo falò di confronto a tre nella storia di Temptation Island. Protagonisti saranno Rosario Monetti, Alessandra Ciociola e la tentatrice Giada Alessandrini.

Dopo aver accettato di partecipare al confronto, Giada, su richiesta di Filippo Bisciglia e della stessa Alessandra, prenderà il proprio telefono per mostrare alcune chat. Dalle anticipazioni non è ancora chiaro il contenuto dei messaggi, ma è molto probabile che si tratti di conversazioni private scambiate in passato con Rosario, destinate ad alimentare ulteriormente la tensione tra i tre.

Giada, Rosario e Alessandra

La scorsa settimana il programma aveva già regalato un momento importante con la prima separazione dell'edizione: Sara Palumbieri e Gabriele Govoni avevano infatti deciso di mettere fine alla loro relazione. Secondo le ultime indiscrezioni, i due sarebbero ancora lontani e non avrebbero riallacciato i rapporti dopo l'uscita dal reality.

Soraya pronta al falò anticipato? Un video sconvolge anche i fidanzati

Le anticipazioni mostrano anche una Soraya Sabetta completamente spiazzata durante il falò delle fidanzate. Dopo aver spesso criticato il comportamento del fidanzato Cristian Mascolino e aver instaurato un rapporto sempre più stretto con il suo tentatore, questa volta sarà lei a osservare alcune immagini del compagno.

Cristian sembrerà infatti aver deciso di mettersi realmente in gioco nel villaggio delle fidanzate, provocando una reazione incredula della ragazza. "È scoppiato tutto insieme?", esclama Soraya nelle immagini diffuse su Instagram dal docu-reality, prima di alzarsi e dirigersi verso la porta del villaggio. Il gesto lascia pensare che possa chiedere un falò di confronto anticipato per affrontare immediatamente il fidanzato.

Nel terzo filmato diffuso in anteprima, infine, tutti i fidanzati vengono convocati nel capanno per assistere a un video che li lascia letteralmente senza parole. Al centro delle immagini sembra esserci ancora Rosario, ma subito dopo la telecamera indugia anche sul volto di Cristian, visibilmente sconvolto. Le anticipazioni non rivelano cosa abbiano visto i ragazzi, lasciando il mistero aperto in vista della puntata di questa sera.