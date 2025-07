Temptation Island anticipazioni 30 luglio: secondo falò per Sonia e Alessio, ecco come finirà

Il viaggio nei sentimenti di Sonia Mattalia e Alessio Loparco sembra ormai giunto al termine. Secondo quanto anticipato da Dagospia, nella settima puntata di Temptation Island - in onda stasera mercoledì 30 luglio in prima serata su Canale 5 - i due protagonisti affronteranno un secondo falò di confronto, ma l'esito non sarà diverso dal precedente: entrambi sceglieranno di proseguire separatamente, uscendo dal programma da single.

Il confronto finale Tra Sonia e Alessio: la conferma della rottura

Dopo il primo falò, richiesto da Loparco, che aveva già espresso la volontà di chiudere la relazione, Sonia sperava che, mostrando alcuni filmati e parlandogli col cuore in mano, potesse indurlo a riconsiderare la loro storia. Ma le sue parole, pur dense di delusione che testimoniano un sentimento ancora esistente, non avranno l'effetto sperato.

Alessio ribadirà con fermezza la decisione di lasciarsi: "Non posso più stare insieme a te", aveva detto in precedenza, e lo ripeterà anche stavolta, sottolineando come il contesto dell'esperimento televisivo abbia semplicemente accelerato una crisi già in corso. "Se tu mi avessi fatto restare in questa avventura, forse le cose sarebbero andate diversamente", dirà, lasciando intendere che la loro distanza non è solo fisica, ma soprattutto emotiva.

Sonia Mattalia

L'autosospensione dall'Ordine degli Avvocati

Oltre alla sfera privata, emergono anche novità sul piano professionale: sempre secondo Dagospia, Alessio avrebbe deciso di autosospendersi dall'Ordine degli Avvocati. Una scelta non ancora ufficialmente motivata, ma che potrebbe essere legata all'esposizione mediatica ottenuta con Temptation Island e al desiderio di affrontare eventuali nuove opportunità nel mondo dello spettacolo senza vincoli o implicazioni disciplinari, magari accomodandosi sul parterre del Trono Over.

Eppure, solo pochi giorni fa, Alessio aveva lasciato intravedere uno spiraglio. Fermato da alcune fan che lo avevano riconosciuto, aveva pronunciato una frase che aveva riacceso le speranze: "Nella vita si può sempre sistemare tutto". Parole che hanno fatto ipotizzare un possibile riavvicinamento con Sonia, magari avvenuto lontano dalle telecamere. Una risposta definitiva potrebbe arrivare solo nell'ultima puntata, quella dedicata al "mese dopo", dove verrà svelato se tra i due ci sarà davvero un ritorno di fiamma oppure se ognuno continuerà per la propria strada.